Накопительная пенсия – как работает, почему выгодно и от чего будет зависеть размер

Украинцы получат в виде накопительной пенсии все средства, которые в течение жизни аккумулируются на индивидуальном пенсионном счете

Накопительные пенсии / Фото: Pixabay

После того, как полноценно заработает система общеобязательного пенсионного накопления, ее основным преимуществом будет достойное пенсионное обеспечение в старости.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

"Пенсионные накопления не лежат просто где-то на счету, они инвестируются в экономику и "работают", приносят доход. К тому же, вкладывать пенсионные накопления можно только в те инструменты, которые определены законодательством как надежные и это строго контролируется", – отметила министр.

Она считает, что человек будет больше заинтересована в "белой" зарплате, ведь именно от ее размера зависит, сколько средств ежемесячно появляться на пенсионном счете.

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По ее мнению, преимущество в конкуренции за квалифицированных работников будут добросовестные работодатели.

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"Люди научатся накапливать на пенсию, повысят финансовую грамотность, будут увеличивать добровольные накопления, повышая свой уровень благосостояния и объем внутренних инвестиций в экономике" , – добавила Лазебная.

Она отметила, что накопительная пенсия будет выплачиваться дополнительно к солидарной и не будет уменьшать ее размер.

"По собственному желанию начать получать накопительную пенсию можно позже, чем солидарную. Выплаты из накопительной системы могут быть пожизненными, одноразовыми и на определенный срок", – отметила министр.

Напомним, при этом введение доплат для пенсионеров старше 75 лет перенесли с июля на сентябрь. Украинцы старше 75 лет должны были получить выплаты на 400 гривен больше, но летом на это не хватило бюджетных средств.

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