"Нафтогаз" в последний раз установил цену газа для тепловиков

Стоимость газа для производителей тепловой энергии в апреле окажется выше, чем была в марте. И на это есть несколько причин

"Нафтогаз Украины" установил на апрель стоимость газа для производителей тепла на уровне 6 522,86 грн (без учета НДС и транспортировки). Это на 3,9%, или на 243 грн больше, чем было в марте. Компания в последний раз устанавливает цену для ТКЭ – с 1 мая стоимость будет формироваться на рыночных условиях.

Об этом сообщается на сайте "Нафтогаза".

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В компании объяснили, что в Европе цены на газ в апреле значительно повысились и в некоторые дни достигали трехмесячного максимума из-за ряда факторов:

затянувшийся из-за холодов отопительный период;

низкий уровень запасов в газохранилищах;

рост котировок квот на выбросы двуокиси углерода, что повышает спрос на газовую генерацию;

подорожание СПГ.

С 1 мая от лица группы "Нафтогаз" поставлять газ крупным производителям тепла будет газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг". Контракты будут заключаться на коммерческих условиях.

Напомним, ранее "Нафтогаз" также установил годовой тариф на газ для населения. Цена фиксируется на год – до 30 апреля 2022 года.

А о том, на что обращать внимание при смене поставщика газа, узнавайте из сюжета "Сегодня":