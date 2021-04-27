"Нафтогаз" оттолкнулся от дна: компания отчиталась об убытках и прибыли за год

Консолидированный чистый убыток НАК "Нафтогаз Украины" за 2020 год составил 19,0 млрд грн по сравнению с прибылью 2,6 млрд грн в 2019 году.

Как сообщается на сайте компании, это произошло под влиянием низкого спроса и цен на газ, а также из-за резервов сомнительных долгов.

"Компания оттолкнулась от дна и начала генерировать прибыль", – заявил глава правления Андрей Коболев на презентации результатов, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что по итогам первого квартала "Нафтогаз" получит чистую прибыль, однако отказался ее назвать из-за ограничений, связанных с возможным выпуском еврооблигаций.

В пресс-релизе компания указала, что ее нормализованная прибыль в 2020 году, исключая резервы сомнительных долгов и других чрезвычайных расходов, составил 3,2 млрд грн.

"Нафтогаз" уточнил, что в четвертом квартале 2020 убыток составил 2,0 млрд грн по сравнению с убытком 10,3 млрд грн за тот же период в 2019 году.

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"Группа вошла в период улучшения прибыльности и ожидает получить прибыль в первом квартале 2021 года", – отмечается в релизе.

Коболев добавил, что на конец прошлого года свободные денежные средства "Нафтогаза" превышали 50 млрд грн. А за первый квартал они увеличились еще на 10 млрд грн.

Напомним, за первое полугодие 2020 года "Нафтогаз Украины" получил чистый убыток в размере 11,54 млрд гривен. Доходы компании за первые шесть месяцев прошлого года снизились на 21% (19,06 млрд гривен), до 71,93 млрд гривен. Для сравнения, за первое полугодие 2019 года "Нафтогаз" получил 24,70 млрд гривен чистой прибыли.

Также сообщалось, что в апреле "Нафтогаз Украины" в последний раз установил стоимость газа для производителей тепла на уровне 6 522,86 грн (без учета НДС и транспортировки). Это на 3,9%, или на 243 грн больше, чем было в марте. С 1 мая цена газа для ТКЭ будет формироваться на рыночных условиях.

Напомним, что с окончанием текущего отопительного сезона закончится действие меморандума между правительством и "Нафтогазом" о сохранении цены горячей воды и отопления:

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