Над гривней нависла угроза – курс доллара на межбанке может резко измениться

Укрепление украинской национальной валюты закончится уже в ближайшее время, считает финансовый аналитик

Доллара пока хватает, но это может измениться / Фото: пресс-центр НБУ

Доллар 20 мая после очередного снижения по официальному курсу Нацбанка к открытию торгов на межбанке удержался в районе 27,4 грн. Но вскоре ситуация на рынке может измениться – предложение иностранный валюты упадет, а значит, упадет и курс гривни. К концу недели доллар может подорожать до 27,65 грн, а евро – до 33,55 грн.

Такой прогноз сайту "Сегодня" предоставил аналитик Roboforex Андрей Гойлов.

"Сезон налоговых платежей в украинский бюджет в самом разгаре. Экспортеры активно покупают гривню на межбанке. Но как только они получат возмещение НДС, предложение иностранных валют на рынке существенно снизится и это приведет к ослаблению гривни", – считает эксперт.

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Кроме того, Минфин на этой неделе впервые за долгое время предложил бонды в иностранных валютах. А нерезиденты сократили свои портфели в ОВГЗ на 100 млн – до 94,24 млрд грн.

"Это весьма негативная тенденция, которая грозит гривне девальвацией", – считает Гойлов.

Напомним, ранее эксперты объясняли, что во многом майское укрепление гривни обеспечивается спросом на украинскую руду и зерно, на которые к тому же растут мировые цены.

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