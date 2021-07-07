Набсовет "Нафтогаза" отказался отстранить Витренко с должности

Юрий Витренко/Фото: vitrenkolibrary.com

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" на своем внеочередном заседании отказался отстранить главу правления компании Юрия Витренко с должности по требованию Национального агентства по предотвращению коррупции.

Об этом сообщила в Facebook член набсовета Наталья Бойко

По ее словам, набсовет признал постановление Окружного административного суда Киева от 5 июля, которым было приостановлено действие предписания НАПК наблюдательному совету "Нафтогаза" о прекращении контракта с Витренко.

"Учитывая это, мы выражаем глубокую обеспокоенность продолжающейся неопределенностью относительно ситуации с назначением председателя правления, что имеет определяющее влияние на возможность выполнения нами совместной дорожной карты, которая была согласована под переизбрание наблюдательного совета компании в мае 2021-го", – написала Бойко.

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Напомним, 15 июня НАПК потребовало отменить распоряжение Кабмина, согласно которому Юрий Витренко был назначен главой "Нафтогаза" вместо Андрея Коболева. По данным НАПК, закон "О предупреждении коррупции" предусматривает, что после освобождения лица от публичной службы оно в течение года не может участвовать в руководстве организациями, на которые могло влиять во время работы на государство. Отметим, что перед назначением в "Нафтогаз" Витренко занимал должность и.о. министра энергетики.

Председатель наблюдательного совета "Нафтогаз" Клэр Споттисвуд инициировала отстранение Витренко из-за предписания НАПК. В то же время Кабмин обжаловал его в ОАСК – 18 июня было приостановлено действие предписания. 1 июля НАПК направило предписание главе набсовета с требованием разорвать контракт с Витренко, но и здесь суд приостановил его действие 5 июля.