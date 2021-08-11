На трассе в Черниговской области стартовал капремонт сразу 11 участков

На трассе ремонтируют одновременно 11 участков / Фото: Киевавтодор, Укравтодор

Ремонт 11 участков трассы Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка начался в Черниговской области перед Прилуками. Общая протяженность этих участков – 75,2 км. Капитальный ремонт проводится в соответствии с международными стандартами в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

После ремонта трасса будет соответствовать современным стандартам безопасности и нагрузки, сообщили в "Укравтодоре".

"Полностью заменяется конструктив. Он усиленный и более выносливый. Сверху кладутся два слоя асфальтобетона. Проезжая часть укрепляется с обеих сторон еще на полметра по типу основного покрытия. Делается водоотвод. Укрепляются обочины и откосы", – рассказали дорожники.

Вблизи пгт Сребное уже положили слой асфальтобетона. Особое внимание дорожники уделяют организации системы водоотведения. Для пропуска воды под дорогой проложили новые трубы. Также устанавливаются водосточные лотки на обочинах.

Протяженность дороги Н-07 в Черниговской области составляет почти 143 км. Дорогу построили в 1965-1980 годах.

Трасса непригодна для современной нагрузки. Местами образовалась сетка трещин, выбоины, весной возникают ямы.

Всего по программе "Большая стройка" в этом году в Черниговской области планируют отремонтировать 182 километра дорог государственного значения.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году планируют обновить 4500 км государственных и 2000 км местных дорог.

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