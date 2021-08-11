На трассе в Черниговской области стартовал капремонт сразу 11 участков

На трассе ремонтируют одновременно 11 участков / Фото: Киевавтодор, Укравтодор
Ремонт 11 участков трассы Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка начался в Черниговской области перед Прилуками. Общая протяженность этих участков – 75,2 км. Капитальный ремонт проводится в соответствии с международными стандартами в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
После ремонта трасса будет соответствовать современным стандартам безопасности и нагрузки, сообщили в "Укравтодоре".
"Полностью заменяется конструктив. Он усиленный и более выносливый. Сверху кладутся два слоя асфальтобетона. Проезжая часть укрепляется с обеих сторон еще на полметра по типу основного покрытия. Делается водоотвод. Укрепляются обочины и откосы", – рассказали дорожники.
Вблизи пгт Сребное уже положили слой асфальтобетона. Особое внимание дорожники уделяют организации системы водоотведения. Для пропуска воды под дорогой проложили новые трубы. Также устанавливаются водосточные лотки на обочинах.
- Протяженность дороги Н-07 в Черниговской области составляет почти 143 км. Дорогу построили в 1965-1980 годах.
- Трасса непригодна для современной нагрузки. Местами образовалась сетка трещин, выбоины, весной возникают ямы.
- Всего по программе "Большая стройка" в этом году в Черниговской области планируют отремонтировать 182 километра дорог государственного значения.
Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году планируют обновить 4500 км государственных и 2000 км местных дорог.
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