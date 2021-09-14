На рынке топлива стабильность, куда пойдут цены в сентябре – вверх или вниз

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На минувшей неделе средние по Украине цены на топливо почти не увеличились, лишь в отдельных сетях эксперты отметили небольшое повышение. Главная причина – почти вся розница оперативно "отработала" рекомендации Кабмина по новым предельным ценам, которые оказались выше предыдущих. Переписывали ценники только те, кто не повысил их сразу после публикации расчетов правительства. Ожидается, что сегодня будут представлены свежие рекомендованные цены. Пока максимальная розничная цена на "обычный" бензин не должна превышать 30,53 грн/л, на "обычный" дизель – 28,69 грн/л.

Какими могут быть "рекомендации" правительства, что будет с ценами на горючее на этой неделе, рассказали наши эксперты: аналитик "Консалтинговой группы "А-95" Игорь Егозаров, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

Средние по Украине цены на бензин и дизтопливо выросли на 3-5 коп./л, на автогаз не изменились. Напомним: регулирование цен на не премиальные бензин и ДТ правительство ввело в мае этого года на время карантина, чтобы не допустить необоснованного роста цен. Стоимость премиум-топлива и автогаза не регулируется.

В большинстве областей цены остались стабильными или повысились в пределах 6 коп./л, но в отдельных регионах они изменились заметнее. Ньюсмейкером недели стала Николаевщина – здесь дизель подорожал на рекордные 17 коп./л, бензин на 12 коп./л. Еще в трех областях бензины подорожали на 8-10 коп./л, ДТ – на 8-14 коп./л. В Киеве дизтопливо подорожало на 16 коп./л, зато автогаз на фоне стабильности цен на него по стране подешевел сразу на 13 коп./л.

Самые высокие цены, как и ранее, в двух регионах: Луганской области и Киеве. А-92 и автогаз дороже всего на Луганщине: А-92 здесь стоит 29,94 грн/л, газ – 17,83 грн/л. А дизель и А-95 – в столице: соответственно 29,59 и 31,51 грн/л.

Самые низкие цены на бензины и в Сумской области: А-92 – 28,18 грн/л, А-95 – 29,17 грн/л, на ДТ и автогаз – в Николаевской области: 27,67 грн/л и 17,31 грн/л.

Разброс цен уменьшился по всем видам топлива, кроме бензина А-95 (сохранился). По А-92 разброс составляет 6,2% (1,76 грн/л), было 6,4%, по А-95 – 8% (2,34 грн/л), по дизелю – 6,9% (1,92 грн/л), было 7%, по автогазу – 3,2% (0,54 грн/л), было 3,4%.

Какие цены во всех регионах и насколько они изменились за неделю – см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 28,91 грн/л

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 29,87 грн/л

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 28,15 грн/л

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 17,49 грн/л

Анализ ситуации на рынке

Эксперты отмечают, что, как и ожидалось, минувшая неделя оказалась стабильной, так как основной рост цен на горючее пришелся на первые дни сентября, сразу после публикации Минэкономики рекомендованных предельных цен.

"В своих расчетах предельных цен на нефтепродукты Минэкономики ориентируется на котировки стоимости топлива на европейских рынках и фьючерсные контракты цены нефти, – анализирует Игорь Егозаров. – Котировки за неделю практически не изменились, а цены на нефть по-прежнему колебались в диапазоне 70-75 долларов за баррель, что заметно не влияет на стоимость готового топлива. Поэтому стоит ожидать, что новые рекомендованные цены либо останутся прежними, либо даже снизятся".

Геннадий Рябцев говорит, что Украина начинает постепенно уменьшать зависимость от импортного топлива, наращивая выпуск собственного бензина и дизеля на "Укртатнафте" – единственном работающем в Украине НПЗ.

"Удалось договориться с азербайджанскими нефтяниками и увеличить долгосрочные поставки в Украину сырой нефти, поэтому доля нашего топлива на отечественном рынке растет. Это дает основания надеяться не только на стабильность цен, но в перспективе и на их снижение", – отметил Геннадий Рябцев.

А вот сжиженный газ в опте подешевел. Ряд трейдеров поставили его на рынок по 28830-28980 грн/т, это дешевле на 540-890 грн/т, чем неделю назад. В пересчете на литр цена газа получается около 16 грн (-30 коп.).

Однако Артем Куюн пессимистичен: это было не системное удешевление, которое не повлияло на общую картину на рынке. По его оценке, средняя стоимость сжиженного газа с 3 по 10 сентября не изменилась, и составила 29 830 грн/т.

"Наоборот, основания для роста цены газа до 18,30 грн/л и более остаются, но даже премиум-бренды не хотят переступать психологический рубеж 18 грн/л, держат цену 17,98-17,99, – отметил Артем Куюн. – Оснований дешеветь опту не с чего, наоборот, потенциал для удорожания в рознице есть, но трейдеры его не используют".

Что может измениться за неделю

Все эксперты не ожидают пересмотра ценников на стелах.

"Исходя из стабильности котировок на топливо в опте, изменение стоимости в рознице маловероятно", – прогнозирует Игорь Егозаров.

По подсчетам Геннадия Рябцева, новые рекомендованные цены Кабмина, на которые ориентируется рынок, не должны заметно отличаться от действующих на сегодня.

"Но так как доллар подешевел за декаду более чем на 30 копеек, а котировки стабильны, это весомый аргумент для небольшого снижения рекомендованных цен. Что, соответственно, вынудит трейдеров опустить цены в рознице, прежде всего это касается премиум-сегмента", – уточнил Геннадий Рябцев.

По словам Артема Куюна, цены на газ сохранят стабильность еще неделю.

"Украинский рынок сбалансирован, исключение по-прежнему составляют ряд восточных регионов, – анализирует эксперт. – Поэтому стоимость газа до конца сентября не получит оснований для снижения. Поддержанию рекордных ценников будет способствовать как упомянутый локальный дефицит, так и безальтернативность дорогого ресурса, который будет поставляться до конца месяца. Так как ресурса на вторую половину сентября ожидается немного, его нехватка может оставить цены на текущем уровне еще на две-три недели".

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