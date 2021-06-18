На рынке биткоина началась массовая распродажа – что творится с курсом

Ситуация изменилась, новости о легализации криптовалюты в Сальвадоре уже не помогают биткоину расти в цене

В Нидерландах призвали запретить биткоин. / Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Вслед за снижением котировок на традиционных финансовых рынках криптовалюты тоже начали падать в цене. Биткоин уже опустился ниже 38 тыс. долларов за монету, хотя еще недавно его курс превышал 40 тыс. долларов. Дело в том, что инвесторы массово решили зафиксировать прибыль после недавнего роста криптовалюты.

По состоянию на 11:47 по киевскому времени 18 июня биткоин торговался по 37,9 тыс. долларов за монету. Суточное падение превысило 3,5%. Капитализация криптовалюты составила 710 млрд долларов.

Курс биткоина 18 июня

Криптовалюты перешли в режим повышенной осторожности, сообщили аналитики FxPro. По их мнению, факторы поддержки крипторынка уже отыграны. Теперь на рынке скопилось много инвесторов, которые фиксируют прибыль при первых признаках роста.

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"Готовность Сальвадора поставить биткоин в один ряд с долларом привела лишь к краткосрочному и неустойчивому росту. Вероятность практической реализации использования биткоина в Сальвадоре ставится под сомнение, так как для 70% граждан страны недоступны даже банковские счета, а возможность официально менять биткоины на доллары может привести к тому, что волна держателей актива из Китая и России попросту поглотит долларовую ликвидность страны", - объяснили эксперты.

Напомним, ранее биткоин попал под критику Всемирного банка, что также оказало негативное влияние на курс.

Тем временем Украина ворвалась в ТОП-10 стран – лидеров по прибыли от биткоина. Министерство цифровой трансформации увидело в этом повод ускорить легализацию криптовалют в нашей стране. На данный момент законопроект о виртуальных активах, который вносит соответствующие изменения в Налоговый кодекс, принят только в первом чтении.

Впрочем, позволить себе покупку биткоина в Украине могут лишь немногие. О том, какой в стране прожиточный минимум, как он вырастет и что это изменит, узнавайте из сюжета "Сегодня":