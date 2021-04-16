На Пасху и майские украинцам будет проще уехать в Карпаты

"Укрзализныця" поделилась планами на дополнительные поезда и добавочные рейсы на обычных маршрутах

В преддверии майских праздников и Пасхи, когда в Украине будут длинные выходные, "Укрзализныця" запланировала запуск минимум 11 дополнительных поездов. Большинство из них будет предназначено для тех, кто отправится в путешествие в Карпаты. Точное расписание еще не объявлено, но уже известно, что доппоезда будут курсировать в Ужгород, Рахов, Ковель, Черновцы, Николаев, Мариуполь, Константиновку, Ивано-Франковск, Одессу и Львов.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Кроме того, в мае назначат дополнительные рейсы регулярных поездов. Пока сообщается о пяти маршрутах:

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№ 29/30 Киев – Ужгород;

№ 251/252 Харьков – Николаев;

№774/773 Киев – Шостка;

№781/782 Черкассы – Киев;

№ 137/138 Хмельницкий – Лисичанск.

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А маршрут поезда № 779/780 Сумы – Киев продлят до станции Винница.

Напомним, с 11 апреля, "Укрзализныця" возобновила полноценное курсирование поездов в Закарпатскую область. А о том, как ходят поезда в Запорожской и Хмельницкой областях, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня