Нашли причину: "Укрзализныця" уволит шестерых человек из-за аварии поезда Киев – Запорожье

К сходу с рельсов шести вагонов "Интерсити" Киев – Запорожье привели грубые нарушения в содержании железнодорожных путей. Из-за этого из Приднепровской железной дороги уволят шесть руководителей. Причина увольнения – "служебная халатность".
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" (УЗ) по итогам служебного расследования. В частности, будут уволены люди, занимающие такие должности:
- первый заместитель начальника и главного инженера структурного подразделения "Служба путей";
- начальник и заместитель начальника структурного подразделения "Запорожская дистанция пути".
- мастер, который исполнял обязанности главного инженера дистанции пути;
- старший мастер и бригадир структурного подразделения "Запорожская дистанция пути".
Напомним, шесть из девяти вагонов "Интерсити" рейса № 732 сошли с рельсов 29 марта. Машинисту поезда удалось избежать больших жертв. Однако авария привела к сбоям в графике работы железной дороги.
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