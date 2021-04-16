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Нашли причину: "Укрзализныця" уволит шестерых человек из-за аварии поезда Киев – Запорожье

16 апреля, 10:31

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Завершилось расследование инцидента с поездом № 732. Увольнения из-за служебной халатности коснутся сотрудников Приднепровской железной дороги

К сходу с рельсов шести вагонов "Интерсити" Киев – Запорожье привели грубые нарушения в содержании железнодорожных путей. Из-за этого из Приднепровской железной дороги уволят шесть руководителей. Причина увольнения – "служебная халатность".

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" (УЗ) по итогам служебного расследования. В частности, будут уволены люди, занимающие такие должности:

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  • первый заместитель начальника и главного инженера структурного подразделения "Служба путей";
  • начальник и заместитель начальника структурного подразделения "Запорожская дистанция пути".
  • мастер, который исполнял обязанности главного инженера дистанции пути;
  • старший мастер и бригадир структурного подразделения "Запорожская дистанция пути".

Напомним, шесть из девяти вагонов "Интерсити" рейса № 732 сошли с рельсов 29 марта. Машинисту поезда удалось избежать больших жертв. Однако авария привела к сбоям в графике работы железной дороги.

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Киев Укрзализныця авария Запорожье увольнение поезда причина служебная халатность Интерсити

Источник: Сегодня

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