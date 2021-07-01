На окружной дороге Днепра появится новая развязка

Строительство ведется по программе "Большая стройка". "Автомагистраль-Юг" уже начала укладывать дорожную одежду

Строительство двухуровневой развязки на объездной дороге Днепра / Фото: Большая стройка

Работы по строительству Южной обходной дороги вокруг Днепра вышли на новый уровень: компания "Автомагистраль-Юг" начала укладывать дорожную одежду на двухуровневой транспортной развязке. Работы ведутся в рамках президентской программы "Большая стройка".

Южный обход Днепра начали создавать еще в 2013 году. Проект возобновили со стартом госпрограммы. Обход протяженностью 7 км станет частью магистрали М-04 Знаменка – Луганск – Изварино и направит транзитные потоки на правый берег города в обход жилой застройки.

"Эта часть проекта крайне важна, поскольку позволит полноценно соединить все участки объездной дороги, обеспечив комфорт и безопасность транспортного движения при пересечении новой трассы с магистральной улицей города", – сообщается на Facebook-странице "Большой стройки".

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Компания "Автомагистраль-Юг", помимо сооружения двухуровневой транспортной развязки на пересечении с улицей Аэропортовской, одновременно строит несколько участков дороги, привлекая 200 работников и 75 единиц спецтехники. Сейчас работают над системами водоотведения, ливневой канализации и водопропускных труб для поверхностных вод с полей и оврагов.

Завершить работы планируют осенью этого года.

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Работы над новой развязкой / Фото: Большая стройка

Напомним, всего в 2021 году в рамках "Большой стройки" в Украине должно быть отремонтировано и построено 2000 км дорог местного значения и 4500 км – государственного. Также будут восстановлены 150 мостов и искусственных сооружений. Об этом ранее заявил заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

Также мы объясняли, почему новую окружную дорогу Киева будут строить без тендера Prozorro.

А о том, как плохие дороги влияют на людей, есть ли у Украины деньги на масштабные ремонты и многом другом, узнавайте в репортаже-расследовании "По следам Большой стройки":