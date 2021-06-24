Легендарный плавучий кран "Захарий" вернулся на "Большую стройку" в Запорожье

Кран отремонтировали после майского инцидента, он уже ведет работы по строительству запорожских мостов

В Запорожье после ремонта на Херсонском судоремонтном заводе вернулся самый мощный в Европе плавкран LK-800 "Захарий". Он сразу же приступил к работе по строительству запорожских мостов, являющихся флагманским объектом программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

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"Захарий" уже устанавливает вторую секцию пролетного строения вантового моста, сообщила Запорожская ОГА.

После установки в апреле первой секции "Захарий" в начале мая получил повреждение, столкнувшись с подводной скалой. За время ремонта крана на строительной площадке в Кривой бухте мостостроители собрали уже 6 пролетных секций, к монтажу которых приступил отремонтированный LK-800. Пять из них "Захарий" установит на верховой части, еще одну – в низовой части моста. Для всего вантового моста понадобится 12 пролетных секций.

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Запорожские мосты представляют собой большой мостовой комплекс протяженностью 9 км. В его состав входят 6 транспортных развязок и 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных строения – вантовый и балочный мосты. Движение по первой очереди балочного моста, соединяющего Хортицкий район Запорожья с островом Хортица, было открыто в конце прошлого года.

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Строительство ведется под независимым техническим надзором со стороны "Укравтодора" и австрийской компании iC-consulenten.

Запорожские мосты начали строить еще в 2004 году, но вскоре работы были заморожены. Строительство возобновилось только в 2020 году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Напомним, также в ближайшее время в Киеве "Укравтодор" начнет достройку всех развязок Дарницкого моста. Об этом ранее заявил заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

А о том, как плохие дороги влияют на людей, есть ли у Украины деньги на масштабные ремонты и многом другом, узнавайте в репортаже-расследовании "По следам Большой стройки":