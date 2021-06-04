На море в Украине. "Укрзализныця" назначила 11 "курортных" поездов (список)

Большинство новых и дополнительных рейсов в июне отправятся в курортные регионы с востока и севера страны

/ Фото: Сегодня, Pixabay

Украинцы, несмотря на дождливую и прохладную погоду, уже вовсю планируют отпуск. Поэтому "Укрзализныця" (УЗ) назначила на июнь 11 новых и дополнительных поездов к морю.

С 3 июня – № 269/270 Лисичанск – Одесса . Поезд ходит через день по нечетным числам;

. Поезд ходит через день по нечетным числам; с 3 июня – № 204/190 Кривой Рог, Днепр – Геническ . Обратно из Геническа поезд будет курсировать с 6 июня;

. Обратно из Геническа поезд будет курсировать с 6 июня; с 4 июня – № 282/281 Хмельницкий – Геническ ;

; с 5 июня – № 280/279 Жмеринка – Геническ ;

; с 5 июня – № 231/232 Ивано-Франковск – Геническ . Поезд будет ходить по нечетным числам. В обратном направлении он будет курсировать по четным числам;

. Поезд будет ходить по нечетным числам. В обратном направлении он будет курсировать по четным числам; с 10 июня – № 472/471 Днепр – Бердянск . Поезд курсировать по четным числам, обратно – по нечетным;

. Поезд курсировать по четным числам, обратно – по нечетным; с 10 июня – № 552/551 Кривой Рог – Бердянск (через Запорожье). Поезд будет ходить по четным числам, обратно – по нечетным;

(через Запорожье). Поезд будет ходить по четным числам, обратно – по нечетным; с 11 июня – № 261/262 Харьков – Бердянск ;

; с 11 июня – № 86/186-185/85 Львов – Новоалексеевка – Бердянск ;

; с 15 июня – № 213/214 Сумы – Одесса . Поезд будет курсировать по нечетным числам;

. Поезд будет курсировать по нечетным числам; с 17 июня – № 204/203 Чернигов (Нежин) – Одесса. Поезд будет ходить по нечетным числам.

УЗ также напомнила о необходимости носить маски и пользоваться санитайзером во время путешествия.

Напомним, также в июле "Укрзализныця" соединит крайние точки страны – назначен прямой рейс из Чернигова на Прикарпатье и Буковину.

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Кроме того, компания восстановила международное сообщение с ЕС. С 1 июня поезд Киев – Вена начал курсировать ежедневно. Билеты могут приобрести все желающие в международных билетных кассах вокзалов. Однако нужно соблюдать коронавирусные нормы и не забывать о правилах въезда на территорию Австрии.

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