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На море в Украине. "Укрзализныця" назначила 11 "курортных" поездов (список)

4 июня, 09:07

Ксения Капустинская

Большинство новых и дополнительных рейсов в июне отправятся в курортные регионы с востока и севера страны

/ Фото: Сегодня, Pixabay

Украинцы, несмотря на дождливую и прохладную погоду, уже вовсю планируют отпуск. Поэтому "Укрзализныця" (УЗ) назначила на июнь 11 новых и дополнительных поездов к морю.

УЗ также напомнила о необходимости носить маски и пользоваться санитайзером во время путешествия.

Напомним, также в июле "Укрзализныця" соединит крайние точки страны – назначен прямой рейс из Чернигова на Прикарпатье и Буковину.

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Кроме того, компания восстановила международное сообщение с ЕС. С 1 июня поезд Киев – Вена начал курсировать ежедневно. Билеты могут приобрести все желающие в международных билетных кассах вокзалов. Однако нужно соблюдать коронавирусные нормы и не забывать о правилах въезда на территорию Австрии.

А о том, сколько будет стоить отдых на самом популярном черноморском курорте Херсонщины, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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