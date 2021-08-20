На межбанке воцарилось шаткое равновесие: что ждет доллар

Доллар дорожает / Фото: Сегодня, Pixabay

Доллар 20 августа после того, как замер по официальному курсу, подрос на межбанке до 26,68-26,7 грн. Противостояние интересов крупных продавцов и покупателей на валютном рынке усилилось. Спрос и предложение находятся в очень шатком равновесии, объяснили аналитики Minfin. Поэтому курс может резко измениться в любую сторону – в зависимости от перекоса на межбанке.

"НБУ постарается сегодня в ситуацию не вмешиваться, но при значительных перекосах спроса и предложения — выйдет на рынок со своими стандартными 5 млн долларов", – считают специалисты.

Как изменился курс доллара на межбанке за месяц

Прогноз на сегодня

Котировки межбанка, по расчетам Minfin, будут в пределах 26,55-26,75 грн/долл. и 31-31,35 грн/евро.

Наличный курс ожидается таким:

Доллар: 26,5-26,85 грн в банках и обменниках финкомпаний;

Евро: 30,85-31,5 грн в банках, 31,1-31,45 – в обменниках финкомпаний.

Напомним, ранее мы разобрались, чего ждать от курса доллара к 30-летию Независимости.

Украинцы тем временем начали скупать наличную валюту, хотя еще две недели назад ее продавали.

А мнение еще одного аналитика о долгосрочных тенденциях курса гривни смотрите в сюжете: