На межбанке грядет момент истины: рухнет ли доллар еще сильнее

Национальный банк пытается удержать доллар от слишком сильной просадки, но гривня оказалась крепче, чем ожидалось

Доллар пытается закрепиться ниже 27 гривен / Фото: Сегодня

Курс доллара после падения ниже психологической отметки продолжил снижаться на межбанке. К 14:00 котировки установились на уровне 26,91 грн/долл. в покупке и 26,93 грн/долл. в продаже.

Как отмечают аналитики Minfin, Нацбанк продолжает оставаться на рынке и выкупать доллары по 26,91 грн. Такое поведение регулятора обеспечило относительное равновесие спроса и предложения инвалюты.

При этом от сегодняшних торгов будет зависеть курс в ближайшее время, межбанк фактически ждет момента истины.

"Психологически рынок пока настроен на дальнейшее укрепление гривни. От сегодняшнего тренда во многом зависит судьба доллара на ближайшее время. Если курс не вернется к уровням в 27 грн, значит, пойдет к цели в 26,8 грн уже до конца этой недели. Если же НБУ и часть продавцов смогут отстоять уровень в 27 грн – курс пока будет в общем коридоре 26,90−27,1 грн до конца июня", – отмечают эксперты.

Курс доллара на межбанке 15 июня

Кроме того, сегодня пройдет традиционное вторничное размещение облигаций внутреннего займа. Если инвесторы проявят интерес к украинским бумагам, это укрепит гривню еще сильнее.

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"Рынок ожидает сегодня значительную сумму привлечения Минфином через размещение ОВГЗ. Значительная часть продажи валюты связана именно с аукционом по гособлигациям. Укрепление гривни сейчас может немного сдержать рост инфляции", - добавили эксперты Finstop.

Напомним, аналитики при этом не исключают скорого разворота курса доллара. Андрей Гойлов из Roboforex объясняет такие риски провальной внешней торговлей – отрицательное сальдо составляет 1,07 млрд долларов.

Однако в бюджетной декларации на три года, которую подготовили в Кабмине, говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен:



