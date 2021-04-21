На льготную растаможку "евроблях" успеют не все: обнаружились три проблемы

Даже если владелец автомобиля на еврономерах будет очень спешить, шансов мало. Многое зависит от государственных органов, причем не только украинских

Растаможивание авто в Украине подешевело. Верховная Рада приняла два закона: 4643-д и 4644-д, которые снижают в несколько раз стоимость растаможки "евроблях". Льготный период будет действовать 180 дней. Больше времени дают участникам боевых действий – 270 дней (они должны доказать, что находились на территории ООС более 90 дней). И, как выяснил сайт "Сегодня", можно просто не успеть воспользоваться льготной растаможкой. Эксперты перечисляют три проблемы, которые помешают владельцам "евроблях" вложиться в сроки.

Проблема 1. Снятие с регистрации за границей

Чтобы пройти всю процедуру растаможивания, владелец авто должен снять машину с иностранной регистрации. Для этого нужно выехать за границу.

"Для тех, кто захочет пройти всю процедуру, основной проблемой будет снятие с регистрации. Из-за COVID-19 пересечение границы и работа госорганов ограничены и есть дополнительные требования. Для собственников авто это создаст неудобства. Возможно, это компенсирует низкая цена растаможки, потому что экономия существенная", – рассказал сооснователь общественной организации "Доступное авто" Института исследований авторынка" Михаил Катрук.

Проблема 2. Наличие оригинала инвойса или купчей

У владельца "евробляхи" должен быть оригинал инвойса или купчей. Если украинец не владелец авто юридически, то придется искать владельца. Проблемы могут составлять автомобили с литовскими номерами. Эти авто массово оформлялись на фиктивные фирмы в Литве и передавались украинским покупателям по доверенности. Сейчас многих таких фирм уже не существует.

Проблема 3. Регистрация авто в Украине

По разным данным, количество "евроблях" в Украине составляет около 500 тыс. Растаможить их за 180 дней нереально, считает Катрук.

В Украине не будут успевать провести столько действий. Если таможня еще работает стабильно и практически круглосуточно, то еще надо пройти сертификацию, а затем поставить авто на регистрацию в сервисном центре – для этого надо становиться в очередь, в которой можно пробыть несколько месяцев.

Напомним, ранее "евробляхеры" требовали на митинге под зданием парламента принятия другого законопроекта. Они хотели полной отмены акциза для всех легковых авто.