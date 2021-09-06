На финальной стадии: когда начнутся поставки газа по "Северному потоку – 2"

"Северный поток - 2" может начать работу до конца 2021 года. Коллаж: "Сегодня"

Российский газопровод "Северный поток – 2", который, по мнению главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, не сможет сразу заработать в коммерческом режиме, будет достроен уже в ближайшее время. Поставки по газопроводу могут начаться уже в этом году.

Об этом заявил "Ведомостям" бывший глава австрийской нефтяной компании, которая является партнером "Газпрома", – OMV Райнер Зеле.

"До конца года. Это сказал Алексей Миллер (глава "Газпрома" Алексей Миллер. – Ред.). И я разделяю его прогноз", – заявил Зеле.

Он также рассказал, что компания профинансировала строительство "Северного потока – 2" на 729 млн евро вместо 950 млн евро, как было запланировано.

"Не всегда же все должно дорожать. Может иногда и дешеветь", – сказал он.

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"Северный поток – 2" проиграл суд в Германии

25 августа жалобу российского газопровода "Северный поток – 2" на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur, которое постановило не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС, отклонил Высший земельный суд Дюссельдорфа.

Генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон решение немецкого суда касательно требований к "Северному потоку – 2" назвал долгожданным и важным.

В Германии предложили российскому "Газпрому" продать газопровод "Северный поток – 2", чтобы обойти правила ЕС. Они считают, что "газовую директиву Евросоюза можно обойти путем продажи российского газопровода другому сертифицированному оператору".

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