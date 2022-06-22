На БРСМ новые правила для водителей: как изменили лимиты на топливо

Сколько бензина можно заправить на БРСМ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украину начали постепенно завозить больше топлива, что позволяет ослабить кризис. Неких видов бензина все еще время от времени вообще нет на заправках, но цены на некоторых АЗС упали. На фоне этого компании постепенно ослабляют лимиты на продажу топлива.

Как сообщили в пресс-службе БРСМ, с 22 июня на заправках сети действуют новые правила.

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Сколько топлива можно купить

Если у клиента нет карты лояльности BRSM Plus, то он может купить 10 литров топлива в сутки. Однако при наличии такой карты действуют другие правила.

Если у клиента есть карточка и он купит товары на определенную сумму в магазинах на заправках БРСМ, то лимиты для него увеличатся так:

на А-95 Premium: при покупке товаров на сумму от 100 до 199 грн лимит на заправку – 40 литров, на сумму от 200 грн лимит – 60 литров;

на ДП EURO PLUS: от 200 до 399 грн – 100 литров, от 400 до 599 грн – 200 литров, от 600 грн и больше – 300 литров;

на А-92 EURO PLUS и A-95 EURO PLUS: от 200 до 399 грн – 40 литров, от 400 грн и больше – 60 литров.

"Акция действует на все товары в наших супермаркетах при АЗК, в том числе и на кофе и горячие блюда", – отметили в пресс-службе.

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В Словакии предлагают помочь Украине с бензиновым кризисом

Как мы рассказывали ранее, одной из причин, почему в Украине есть дефицит на горючее, является сложность с логистикой. Россияне разрушают обстрелами наши НПЗ и нефтебазы, а ввозить из Европы больше топлива, просто нет мощностей.

Поэтому министр экономики Словакии Рихард Сулик предложил переоборудовать нефтепровод "Дружба".

"В Украине большая часть нефтеперерабатывающих заводов разрушена. Украине требуется топливо. Магистральная труба "Дружбы" используется для импорта сырой нефти. Вторая труба может быть приспособлена для транспортировки готовой продукции – дизельного топлива или бензина в условиях разумных инвестиций", – отметил министр.

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Он добавил, что словацкий оператор нефтепровода Transpetrol займется технико-экономическим обоснованием такой идеи.

В то же время, директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн рассказал, что будет после обстрелов россиянами украинских НПЗ, и что делать во время кризиса водителям. Читайте и о том, кто задерживает поставки бензина в Украину.