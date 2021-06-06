"Мы идем". Хакеры обещают месть Маску за обваленный твитом биткоин

После твита главы Tesla криптовалюта мира просела на 3%. Коллаж "Сегодня"
После того как курс биткоина обрушился из-за твита главы Tesla Илона Маска, коллектив хакеров Anonymous обвинил миллиардера в чрезмерном влиянии и пренебрежении к инвестициям обычных людей. Они пообещали месть Маску.
Соответствующее заявление они обнародовали в видеообращении.
Отметим, что после публикации криптовалюта просела на 3%.
"Пока у трудолюбивых людей мечты рушатся из-за ваших публичных истерик (твитов), вы продолжаете издеваться над ними. Вы можете считать себя самым умным человеком, но теперь вы встретили достойного соперника. Мы Anonymous. Мы легион. Мы идем", - заявили хакеры.
Также они отметили, что стремление Маска к улучшению мировой экономики неискреннее.
"Похоже, что ваше стремление спасти мир больше связано с комплексом превосходства и спасителя, чем с реальной заботой о человечестве", - добавили в сообщении.
Как известно, курс биткоина рухнул после цитаты из песни группы Linkin Park "In the End". На картинке было написано:
Она: Я знаю, что сказала, что между нами все будет кончено, если ты процитируешь еще одну песню Linkin Park, но я нашла кого другого.
Он: Значит, в конце концов это не имело никакого значения?
Напомним, твиты и заявления Илона Маска последнее время серьезно влияют на котировки биткоина.
В январе 2021 года Маск упомянул биткоин в своей биографии в Twitter, и курс криптовалюты резко взлетел. Однако в мае курс биткоина рухнул после заявления Маска, что Tesla перестает принимать оплату в биткоине . Падение усилились на фоне твита миллиардера, в котором инвесторы усмотрели намек на то, что компания готовится к продаже купленной ранее криптовалюты.
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