Мошенники придумали новую схему обмана: как наживаются на украинцах

Мошенники рекламируют выдуманную компенсацию НДС / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине мошенники вовсю разгоняют в интернете рекламу о компенсации НДС от государства для всех желающих. Обещают компенсировать оплату коммунальных услуг и лекарств, а на самом деле – воруют деньги.

Как работает мошенническая схема, выяснили "Сегодня".

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Пострадавший украинец рассказал, что он подал заявку на возврат налога, и программа ему показала, что государство может вернуть 28 000 гривен.

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"Надо было оплатить юридические услуги, как потом оказалось. Сначала сумма казалась мизерной, и поэтому я на это пошел. Потом дальше и еще какая-то услуга, и еще", – говорит пострадавший.

Так за несколько вымышленных услуг с карточки украинца мошенники содрали 2000 гривен.

"Есть другой способ... Вас перенаправляют на такую ​​же платежную систему, но просят подтвердить наличие определенной суммы на вашей карте, и вместо кнопочки "подтвердить", которую переименовали, на самом деле эта кнопочка "оплатить", - рассказывает эксперт по безопасности Руслан Болгов.

Афера существует уже несколько месяцев. Киберполиция постоянно блокирует ресурсы мошенников, и те продолжают выдавать себя за государственную организацию.

Как рассказывает эксперт по кибербезопасности Игорь Коваленко, этот сайт мошенники выдают за государственный. Однако украинцам стоит обращать внимание на то, что все государственные сайты заканчиваются аббревиатурой gov.ua.

Как уже писали "Сегодня", в Украине участились случаи взлома финансового приложения "Приват24" – все больше жертв сообщают о мошенниках. Среди самых распространенных вариантов – фишинг и звонки.

Также сообщалось, что в Украине мошенники придумали новую схему для обмана людей – на этот раз с помощью отправки товара наложенным платежом через "Новую почту".