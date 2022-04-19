Модульные городки для переселенцев – какие условия предлагают во Львове (фото)

Во Львове начали заселять переселенцев во временные дома / Фото: ЛГС

По состоянию на 19 апреля в только что построенный модульный городок начали заселяться первые жители. Расположен он во Львове на улице Уласа Самчука.

Как сообщили в пресс-службе Львовского горсовета, дома подарило общине польское правительство при содействии Министерства развития общин и территорий.

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В городке смогут поселиться украинцы, потерявшие жилье или убежавшие от войны из-за российских оккупантов. Это родители с детьми, которые переехали из Мариуполя, Бучи, Донецка и других городов.

88 домиков разместили в Стрыйском парке, недалеко от польского консульства. В общей сложности модульный городок может вместить 350 человек.

Что внутри

Среди конструкций есть отдельные душевые кабинки, туалеты, столовая и медпункт. Всего в распоряжении властей Львова 300 модульных контейнеров, которых хватит на три таких городка, где смогут найти убежище 1000 переселенцев.

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Дома готовы к проживанию. Внутри есть кровати, шкафы, матрасы и наволочки. Едой людей будет обеспечивать город совместно с Украинским католическим университетом, пока они не найдут работу.

Модульный городок во Львове был создан для переселенцев. В общей сложности таких поселений в городе будет три. Фото: Роман Балук/ЛГС

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13 апреля во Львове начали строить второй модульный городок. Он будет расположен в районе улиц Научная – Пулюя, где разместят 120 домиков. Отдельную территорию отведут для беременных – женщин поселят на третьей локации, в районе Тракта Глинянского.

Как выглядит модульный городок во Львове: смотрите видео

Жилье для переселенцев

Кроме модульных домов во Львове и Киеве, в Украине задумываются о временных поселениях для переселенцев. Проект такого жилья показали в Киевской архитектурной студии Balbek Bureau.

Разработчики проекта рассказали, что их целью является обеспечить семьи достойным местом жительства, чтобы они чувствовали себя людьми в первую очередь, а не беженцами. Архитекторы исследовали поселения для переселенцев в разных уголках мира и предложили свой вариант.

Ранее мы рассказывали, что украинцы, потерявшие жилье в результате войны, смогут получить от государства компенсацию в виде новых квартир. Их строительство уже начинается.

Это будут преимущественно двухкомнатные квартиры, однако среди них можно будет найти жилье с одной или тремя комнатами. Некоторые дома будут с ремонтом, мебелью и бытовой техникой. Однако механизм компенсаций также предполагает отказ некоторым людям.