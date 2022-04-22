Многим гражданам РФ придется погостить в Узбекистане – кому и зачем

Россиянам предлагают ехать в Узбекистан за банковскими карточками / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Пока западные санкции медленно, но уверенно уничтожают экономику РФ за вторжение в Украину, россияне пытаются хоть как-то выживать. Например, они решили открывать в Узбекистане банковские карты международных платежных систем через третьих лиц. Но и здесь их поджидало разочарование.

Об этом говорится на сайте финучреждения.

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Так, россиян интересовал вопрос, могут ли они оформлять банковскую карточку через третье лицо, использую доверенность и ксерокопии документов (паспорт, ИНН). Вот, что им ответили в банке:

"Нет, не могут. Согласно действующему порядку (№ 1948 от 27.04.2009 г.) для открытия счетов физическими лицами в банк подается заявление на открытие счета, а также документ, удостоверяющий личность. Заявление на открытие счета должно подаваться физическими лицами лично", – ответили в Центробанке Узбекистана.

Российские банки и обход санкций

По словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, банки России, попавшие под новые санкции в пятом пакете ЕС, пытаются обойти ограничения (Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и банк "Открытие").

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Так, они начали передавать иностранные активы своим клиентам брокерам. Таким образом, подсанкционные банки хотят продолжить торговлю ценными бумагами.

Но, как отметил Ермак, все лазейки для страны-агрессора будут закрыты. Над этим, в частности, работает Нацкомиссия по ценным бумагам и фондового рынка, которая отслеживает каждую попытку россиян миновать санкции.

Ранее мы уже рассказывали, что США и ЕС усилят санкции против РФ, которые коснутся энергоресурсов. В то же время Украина представила план для тотального давления на РФ.