Минфин передал "Укрэнерго" в управление Минэнерго

Минэнерго стало уполномоченным органом управления "Укрэнерго" / Фото: Коллаж: Сегодня

НЭК "Укрэнерго" перешло в управление Министерства энергетики от Министерства финансов. Минэнерго получило статус управляющего счетом в ценных бумагах НЭК "Укрэнерго".

Об этом сообщило Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (SMIDA).

"Поскольку министерство формирует политику в сфере энергетики передача этих полномочий будет способствовать повышению эффективности работы объединенной энергетической системы, интеграции украинского в европейский энергетический рынок", – объясняли в министерстве.

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Функции Минэнерго

реализует государственную политику в электроэнергетическом, ядерно-промышленном, угольно-промышленном, торфодобывающем, нефтегазовом и нефтегазоперерабатывающих комплексах;

реализует государственную политику в сфере топливно-энергетических ресурсов, энергосбережения, возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива (кроме обеспечения энергоэффективности зданий и других сооружений) и в сфере надзора (контроля) в области электроэнергетики и теплоснабжения.

Ключевые задачи НЭК "Укрэнерго"

централизованное диспетчерское (оперативно-техническое) управление ОЭС Украины;

обеспечение функционирования балансирующего рынка и рынка вспомогательных услуг для соблюдения операционной безопасности;

передача электроэнергии магистральными и межгосударственными сетями;

эксплуатация, техническое обслуживание и развитие магистральных и межгосударственных сетей;

обеспечение возможности присоединения к магистральным сетям объектов генерации и потребления;

обеспечение параллельной работы со смежными энергосистемами;

обеспечение технической возможности экспорта/импорта электроэнергии в 4-х стран Евросоюза и соседних стран;

интеграция ОЭС Украины в ENTSO-E.

Напомним, что производители электроэнергии призывают НКРЭКУ воздержаться от отмены нижнего прайс-кепа, сдерживающего манипуляции трейдеров на рынке электроэнергии.

Решение Кабинета министров снизить тариф на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт·час в месяц, может поставить под угрозу финансовое оздоровление энергосектора.