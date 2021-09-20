Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини економіки Економіка

Мінфін передав "Укренерго" в управління Міненерго

Юлія Гаврилюк
20 вересня, 19:13
Міненерго отримало повноваження з управління корпоративними правами, що належать державі в статутному капіталі АТ "Магістральні газопроводи України"

Міненерго стало уповноваженим органом управління "Укренерго" / Фото: Колаж: Сьогодні

НЕК "Укренерго" перейшла в управління Міністерства енергетики від Міністерства фінансів. Міненерго отримало статус керуючого рахунком в цінних паперах НЕК "Укренерго".

Про це повідомило Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України (SMIDA).

"Оскільки міністерство формує політику в сфері енергетики передача цих повноважень сприятиме підвищенню ефективності роботи об'єднаної енергетичної системи, інтеграції українського в європейський енергетичний ринок", – пояснили в міністерстві.

Реклама

Функції Міненерго

  • реалізує державну політику в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфовидобувному, нафтогазовому та нафтогазопереробних комплексах;
  • реалізує державну політику в сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива (крім забезпечення енергоефективності будівель та інших споруд) і в сфері нагляду (контролю) у сфері електроенергетики та теплопостачання.

Ключові завдання НЕК "Укренерго"

  • централізоване диспетчерське (оперативно-технічне) управління ОЕС України;
  • забезпечення функціонування балансуючого ринку і ринку допоміжних послуг для дотримання операційної безпеки;
  • передача електроенергії магістральними та міждержавними мережами з дотриманням критеріїв якості електроенергії;
  • експлуатація, технічне обслуговування і розвиток магістральних і міждержавних мереж;
  • забезпечення можливості приєднання до магістральних мереж об'єктів генерації та споживання;
  • забезпечення паралельної роботи з суміжними енергосистемами;
  • забезпечення технічної можливості експорту/імпорту електроенергії в 4-х країн Євросоюзу та сусідніх країн;
  • інтеграція ОЕС України в ENTSO-E.

Нагадаємо, що виробники електроенергії закликають НКРЕКП утриматися від скасування нижнього прайс-кепа, стримуючого маніпуляції трейдерів на ринку електроенергії.

Рішення Кабінету міністрів знизити тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт-годин на місяць, може поставити під загрозу фінансове оздоровлення енергосектору.

Реклама