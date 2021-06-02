Милованова избрали главой наблюдательного совета "Укроборонпрома"

По словам экс-министра, назначение объясняет публичные атаки на него в последнюю неделю

Милованов стал главой наблюдательного совета "Укроборонпрома" / Фото: Facebook

Экс-министра экономики Тимофея Милованова избрали главой наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вчера (1 июня – Ред.) было первое заседание обновленного наблюдательного совета "Укроборонпрома". На нем меня избрали председателем, это объясняет публичные атаки на меня в последнюю неделю", — сообщил Милованов.

Он также отметил, что во время заседания рассмотрели ряд вопросов, в частности – утвердили аудит за 2019 год.

"Это был первый аудит в истории, проведенный компанией с международной репутацией Bakertilly. Результаты не очень хорошие – есть много над чем работать", – добавил он.

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В пресс-службе концерна отметили, что Милованова избрали главой совета единогласно.

"Напомним, в полномочия Наблюдательного совета входит, в частности, утверждение стратегии развития и направлений деятельности концерна, а также осуществление контроля за выполнением концерном и его участниками возложенных на них задач в сфере оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества", – сказано в сообщении.

Напомним, ранее Милованов вызвал на дебаты известного журналиста Юрия Бутусова за обвинение в получении взятки в 1,68 млн грн.

Кроме того, месяцем ранее из-за сокращения должности из Укроборонпрома ушел заместитель гендиректора Мустафа Найем.