Миллиарды кубометров: сколько Россия хочет закачать газа за первый год работы "Северного потока – 2"

"Газпром" спрогнозировал объемы поставок газа по "Северному потоку - 2". Коллаж: "Сегодня"

До конца 2021 года поставки по российскому газопроводу "Северный поток – 2" могут составить 5,6 млрд кубометров газа.

Об этом сообщает "Газпром" в Facebook.

Как заявляли представители "Северного потока – 2", мощность газопровода составит 55 млрд кубометров в год.

Российский газопровод "Северный поток – 2" планировали достроить до конца 2020 года – когда уже должен был перестать действовать транзитный контракт "Газпрома" с Украиной. Однако после того, как США ввели санкции против газопровода, работы были заблокированы.

В 2019 году за сутки до прекращения действия транзитного контракта российский "Газпром" и украинский "Нафтогаз" подписали новый – сроком на пять лет (до 2024 года).

К слову, Украина всегда была одним из главных транзитеров российского газа в Европу, но со временем РФ начала активно снижать объемы транзит газа путем строительства газопровода в обход Украины, последний – "Северный поток – 2".

В Европе из-за фейка упали цены на газ

Вечером 18 августа цены на газ в Европе снизились примерно на 10% – все из-за ложных заявлений о якобы начале получения газа из газопровода "Северный поток – 2".

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Ближайший к спотовым котировкам срочный контракт обрушился с 570 долларов до 515 долларов за тысячу кубометров. Однако чуть позже цена восстановилась до примерно 550 долларов.

Что сейчас с "Северным потоком – 2":

Он предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Сейчас проект готов на 99%.

Несмотря на все санкции, 10 июня России удалось достроить одну из двух ниток газопровода.

В РФ заявляют, что до завершения второй нитки нужно достроить 70 км.

Что будет, когда Россия запустит "Северный поток – 2"? Наша ГТС останется без работы, а Украина – без доходов от транзита Все будет нормально, Запад нас не бросит Газ уже не актуален, пора задуматься о зеленом водороде Я не знаю, что это такое

Напомним, чтобы ускорить сертификацию газопровода в ЕС, "Газпром" провоцирует рост цен на газ в Европе.

Подробнее об опасности "Северного потока – 2" узнавайте из сюжета "Сегодня":