"Метинвест" вложит миллиард долларов в Мариуполь: ТОП-5 инновационных проектов города

Ринат Ахметов в Мариуполе / Фото: Коллаж: Сегодня

В День единения украинского народа, который в этом году впервые празднуют украинцы, Мариуполь получил отличный подарок от металлургов. Бизнесмен Ринат Ахметов и группа "Метинвест" пообещали, что только в этом году инвестируют в производство и городскую инфраструктуру более миллиарда долларов.

Миллиардные инвестиции

Несмотря на угрозу полномасштабной войны с РФ, которой Украину пугают мировые СМИ, отечественный бизнес продолжает развивать один из важнейших центров украинской металлургии страны – город Мариуполь. В День единения украинского народа его посетил основатель и акционер компании SCM Ринат Ахметов.

Реклама

Бизнесмен заявил, что в это сложное время он хочет находиться вместе с жителями Мариуполя и верит, что совместно удастся построить сильную Украину.

"Мне очень приятно в этот день быть рядом с вами, в городе Мариуполе, – заявил Ринат Ахметов. – Прежде всего мне бы хотелось сказать вам огромное-огромное спасибо! Спасибо за ваш труд! Спасибо за вашу ответственность! А самое главное – спасибо вам за любовь к родным заводам, к родному городу и к нашей родной стране!".

По словам бизнесмена, сегодня весь мир переживает за Украину.

"Сегодня все пишут и говорят, что у нас очень неспокойно, очень опасно и тревожно, – сказал Ринат Ахметов. – Я здесь, чтобы разделить с вами эти волнения и тревогу. У нас с вами одна цель – сильные и успешные предприятия, сильный, мирный, красивый и успешный Мариуполь, сильная, мирная, единая, красивая и успешная Украина. А самое главное – счастливые люди, счастливые украинцы".

Бизнесмен заверил жителей города, что группа "Метинвест" продолжит инвестировать в Мариуполь.

Реклама

"В этом году мы инвестируем 1 миллиард долларов в новое производство, – пообещал Ринат Ахметов. – Мы построим университет. Мы сделаем все, чтобы Мариуполь развивался, а у мариупольцев была достойная работа, достойная зарплата и счастливая жизнь".

Мариупольцы знают, что словам бизнесмена можно доверять, ведь группа "Метинвест" уже не первый год помогает развивать город. Вот основные проекты, которые компания реализует или уже реализовала в городе.

"Метинвест Политехника"

В 2021 году в Мариуполе началось строительство первого в Украине негосударственного ультрасовременного технического университета. В новом вузе стоимостью более 30 млн евро будут использованы технологии ведущих мировых производителей оборудования и технологий.

"Метинвест Политехника"

Реклама

Университетский комплекс будет расположен в центре города и откроет свои двери для студентов уже в 2022-м году. На участке площадью около 3,5 гектара до конца этого года планируется построить всю необходимую для обучения и комфортной жизни студентов инфраструктуру – учебный корпус, общежитие, спортивный комплекс и парк.

"Метинвест Политехника"

"Метинвест Политехника" должен стать новым стандартом качественного образования в Украине, которое будет бесплатным для украинцев. Начало занятий первых студентов запланировано на сентябрь этого года.

Площадь Свободы

Фонд развития Мариуполя, который финансирует "Метинвест", вкладывает средства и в городские проекты. Ежегодно компания тратит десятки миллионов гривен на создание современной городской инфраструктуры, приближая облик города к лучшим образцам европейской урбанистики.

Площадь свободы в Мариуполе / Фото: mistomariupol

В 2020 году на день города была открыта обновленная площадь Свободы и Мира, реконструкцию которой, в том числе, профинансировал Метинвест. На площади почти 4 гектара были установлены "Мемориал воинам освободителям Украины" в память о бойцах АТО, отдавших жизнь за Мариуполь, и 25 световых композиций в виде птиц, которые олицетворяют единство Украины – Автономную Республику Крым и 24 области нашей страны, а также арт-объект "Колокол мира".

Для отдыха жителей разбили парковую зону, на которой было высажено более 500 деревьев, 8 тысяч цветов и кустарников, организовано 12 тысяч квадратных метров зеленых газонов, детские площадки с современными аттракционами.

А основной фишкой обновленного общественного пространства стал 36-метровый пешеходный фонтан Арка с высотой струй 3,5 м. Взрослые и дети смогут ходить под струями воды по специально предусмотренной пешеходной зоне внутри фонтана.

"Маленькая Голландия"

Благодаря "Метинвесту" в Мариуполе появилась своя "Маленька Голландия". Именно так называют пространство в парке "Веселка", которое каждую весну позволяет горожанам почувствовать себя на Фестивале тюльпанов, не покидая город.

"Маленькая Голландия" в Мариуполе / Фото: mistomariupol

Ландшафтные дизайнеры вдохновились голландским королевским парком "Кекенхоф" и высадили огромное количество цветов, в том числе тюльпанов. Также тут были созданы такие объекты ландшафтного дизайна как живой лабиринт из туй, "Мост влюбленных" и декоративный грот с водопадом.

После открытия эта локация стала для местных жителей одной из любимых – многие фотоблогеры именно здесь организовывают свои фотосессии для Instagram. Найти уникальный ракурс для них не составляет труда – ведь на территории парка высажено более 210 000 цветущих и вечнозеленых растений.

Кроме того, там были оборудованы современные зоны отдыха, спортивное пространство с тренажерами и комфортная детская площадка. Резиновые батуты, карусели, качели, детский городок – везде было установлено противоударное покрытие, поэтому зоны для детей не только красивые, но и максимально безопасные.

Обновленный пирс

Еще одним объектом, который превратился в любимое место отдыха горожан благодаря усилиям "Метинвеста", стал обновлённый пирс на набережной. После реконструкции тут была установлена комфортная уличная мебель – шезлонги, стулья, столы и лавочки. Люди любят любоваться морем, сидя на газонах, в современных беседках, или в специально оборудованных зонах отдыха.

Обновленный пирс на набережной / Фото: mistomariupol

Полюбили новый пирс и рыбаки. Правда, временами им приходится потесниться, уступая свои места болельщикам, которые приходят сюда поболеть за своих любимцев во время соревнований яхтсменов и гребцов, которые проходят здесь регулярно.

Культурный досуг

Благодаря "Метинвесту" в городе регулярно проводятся самые разнообразные фестивали, а также организовывается культурный досуг граждан. Большинство фестивалей, таких как Дни Европы и Франции в Мариуполе, ГогольFest и MRPL City Fest всегда проводятся при поддержке металлургов.

Фестивали в Мариуполе / Фото: mistomariupol

Кроме того, в городе был открыт клуб Multi-Hub SPALAH. В нем объединили два интеллектуальных занятия – игру в шахматы и IT-хаб. Здесь проводят соревнования и тренинги, учат и помогают развиваться. Еще один IT-хаб "1991" появился в здании библиотеки им. Короленко. Там же работает и центр развития стартапов.

Увеличилось в Мариуполе и количество "Уютных дворов" – в рамках этой программы во дворах многоквартирных домов города устанавливают игровые площадки с качелями и горками, красивые беседки и скамейки, площадки для занятия спортом.

Как мы писали ранее, группа "Метинвест" продолжит и дальше инвестировать в развитие Мариуполя.