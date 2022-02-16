"Метінвест" вкладе мільярд доларів у Маріуполь: ТОП-5 інноваційних проектів міста

Рінат Ахметов у Маріуполі / Фото: Колаж: Сьогодні

У День єдності українського народу, який цього року вперше святкують українці, Маріуполь отримав чудовий подарунок від металургів. Бізнесмен Рінат Ахметов та група "Метінвест" пообіцяли, що тільки цього року інвестують у виробництво та міську інфраструктуру понад мільярд доларів.

Мільярдні інвестиції

Незважаючи на загрозу повномасштабної війни з РФ, якою Україну лякають світові ЗМІ, вітчизняний бізнес продовжує розвивати один із найважливіших центрів української металургії країни – місто Маріуполь. У День єдності українського народу його відвідав засновник та акціонер компанії SCM Рінат Ахметов.

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Бізнесмен заявив, що у цей складний час він хоче перебувати разом із жителями Маріуполя та вірить, що спільно вдасться побудувати сильну Україну.

"Мені дуже приємно в цей день бути поряд з вами, в місті Маріуполі, – заявив Рінат Ахметов. – Насамперед, мені б хотілося сказати вам величезне-величезне спасибі! Дякуємо за вашу працю! Дякуємо за вашу відповідальність! А найголовніше – дякую вам за любов до рідних заводів, до рідного міста та до нашої рідної країни!".

За словами бізнесмена, сьогодні весь світ переживає за Україну.

"Сьогодні всі пишуть і кажуть, що у нас дуже неспокійно, дуже небезпечно і тривожно, – сказав Рінат Ахметов. – Я тут, щоб розділити з вами ці хвилювання та тривогу. У нас з вами одна ціль сильні та успішні підприємства, сильний, мирний , красивий та успішний Маріуполь, сильна, мирна, єдина, красива та успішна Україна. А найголовніше – щасливі люди, щасливі українці".

Бізнесмен запевнив мешканців міста, що група "Метінвест" продовжить інвестувати у Маріуполь.

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"Цього року ми інвестуємо 1 мільярд доларів у нове виробництво, – пообіцяв Рінат Ахметов. – Ми побудуємо університет. Ми зробимо все, щоб Маріуполь розвивався, а у маріупольців була гідна робота, гідна зарплата та щасливе життя".

Маріупольці знають, що словами бізнесмена можна довіряти, адже гурт "Метінвест" вже не перший рік допомагає розвивати місто. Ось основні проекти, які компанія реалізує чи вже реалізувала у місті.

"Метінвест Політехніка"

2021 року в Маріуполі розпочалося будівництво першого в Україні недержавного ультрасучасного технічного університету. У новому виші вартістю понад 30 млн євро будуть використані технології провідних світових виробників обладнання та технологій.

Університетський комплекс буде розташований у центрі міста та відкриє свої двері для студентів вже у 2022-му році. На ділянці площею близько 3,5 га до кінця цього року планується збудувати всю необхідну для навчання та комфортного життя студентів інфраструктуру – навчальний корпус, гуртожиток, спортивний комплекс та парк.

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"Метінвест Політехніка" має стати новим стандартом якісної освіти в Україні, яка буде безкоштовною для українців. Початок занять перших студентів заплановано на вересень цього року.

Площа Свободи

Фонд розвитку Маріуполя, який фінансує "Метінвест", вкладає кошти та у міські проекти. Щороку компанія витрачає десятки мільйонів гривень на створення сучасної міської інфраструктури, наближаючи вигляд міста до найкращих зразків європейської урбаністики.

Площа свободи у Маріуполі / Фото: mistomariupol

У 2020 році на день міста було відкрито оновлену площу Свободи та Миру, реконструкцію якої у тому числі профінансував Метінвест. На площі майже 4 гектари було встановлено "Меморіал воїнам визволителям України" на згадку про бійців АТО, які віддали життя за Маріуполь та 25 світлових композицій у вигляді птахів, які уособлюють єдність України – автономну республіку Крим та 24 області нашої країни, а також арт-об'єкт" Дзвон світу".

Для відпочинку мешканців розбили паркову зону, на якій було висаджено понад 500 дерев, 8 тисяч квітів та чагарників, організовано 12 тисяч квадратних метрів зелених газонів, дитячі майданчики із сучасними атракціонами.

А основною фішкою оновленого громадського простору став 36-метровий пішохідний фонтан у формі Арка з висотою струменів 3,5м. Дорослі та діти зможуть ходити під струменями води спеціально передбаченою пішохідною зоною всередині фонтану.

"Маленька Голландія"

Завдяки "Метінвесту" у Маріуполі з'явилася своя "Маленька Голландія". Саме так називають простір у парку "Радуга", який щовесни дозволяє городянам відчути себе на Фестивалі тюльпанів, не залишаючи місто.

"Маленька Голландія" у Маріуполі / Фото: mistomariupol

Ландшафтні дизайнери надихнулися голландським королівським парком "Кекенхоф" та висадили величезну кількість квітів, у тому числі тюльпанів. Також тут були створені такі об'єкти ландшафтного дизайну як живий лабіринт з туй, "Міст закоханих" та декоративний грот із водоспадом.

Після відкриття ця локація стала для місцевих жителів однієї з коханих – багато фотоблогерів саме тут організовують фотосесії для Instagram. Знайти унікальний ракурс для них не важко – адже на території парку висаджено понад 210 000 квітучих та вічнозелених рослин.

Крім того, там були обладнані сучасні зони відпочинку, спортивний простір із тренажерами та комфортний дитячий майданчик. Гумові батути, каруселі, гойдалки, дитяче містечко – скрізь було встановлено протиударне покриття, тому зони для дітей не лише гарні, а й максимально безпечні.

Оновлений пірс

Ще одним об'єктом, який перетворився на улюблене місце відпочинку городян завдяки зусиллям "Метінвесту", став оновлений пірс на набережній. Після реконструкції тут було встановлено комфортні вуличні меблі – шезлонги, стільці, столи та лавочки. Люди люблять милуватися морем, сидячи на газонах, у сучасних альтанках, або спеціально обладнаних зонах відпочинку.

Оновлений пірс на набережній / Фото: mistomariupol

Облюбували новий пірс та рибалки. Щоправда, часом їм доводиться потіснитися, поступаючись своїм місцям уболівальникам, які приходять сюди повболівати за своїх улюбленців під час змагань яхтсменів та веслярів, які проходять тут регулярно.

Культурне дозвілля

Завдяки "Метінвесту" у місті регулярно проводяться найрізноманітніші фестивалі, а також організовується культурне дозвілля громадян. Більшість фестивалів, таких як Дні Європи та Франції у Маріуполі, ГогольFest та MRPL City Fest завжди проводяться за підтримки металургів.

Фестивалі у Маріуполі / Фото: mistomariupol

Крім того, у місті було відкрито клуб Multi-Hub SPALAH. У ньому об'єднали два інтелектуальні заняття – гру в шахи та IT-хаб. Тут проводять змагання та тренінги, навчають та допомагають розвиватися. Ще один IT-хаб "1991" з'явився у будівлі бібліотеки ім. Короленко. Там працює і центр розвитку стартапів.

Збільшилась у Маріуполі і кількість "Затишних дворів" – у рамках цієї програми у дворах багатоквартирних будинків міста встановлюють ігрові майданчики з гойдалками та гірками, гарні альтанки та лавки, майданчики для зайняття спортом.

Як ми писали раніше, група "Метінвест" продовжить і надалі інвестувати у розвиток Маріуполя .