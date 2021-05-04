МАУ серьезно скинула цену на 10 направлений: куда можно улететь уже сегодня

Авиакомпания предлагает билеты на Кавказ, в Турцию, Грецию, страны Балтии и на Апеннины

МАУ открывает новые рейсы из Киева и отменяет плату за изменение даты вылета / Фото: Depositphotos

Крупнейшая отечественная авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 4 мая и дальше целую неделю предлагает билеты по сниженным ценам на наиболее популярные направления.

Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.

Так, начиная с сегодняшнего дня и до следующего вторника, 11 мая, из Киева можно во сходной цене улететь в Одессу, а также в десяти зарубежных направлениях. Это авиарейсы в:

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Вильнюс;

Милан;

Кишинев;

Тбилиси;

Лондон;

Ереван;

Ларнака;

Стамбул;

Лондон Хитроу.

Стоимость билетов за рубеж стартует с 804 грн, а самый дорогой на самый дальний рейс обойдется чуть более 100 долларов в одну сторону.

Напомним, украинцы решили не отказываются от отдыха за рубежом на долгих майских праздниках. С 1-го по 10 мая хитом продаж в 2021 году стала Турцияс 31% от всех купленных билетов, за ней следует Грузия (8%).

А во внутреннем туризме топовые позиции по авиаперелетам продолжают удерживать Киев, Одесса и Львов. В среднем украинцы летят туда на 4-5 дней.

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