Маск снова в деле. Миллиардер одним постом вернул биткоин к росту

Маск дал крипторынку новую надежду / Фото: Dado Ruvic/Reuters, REUTERS/Mike Blake

Биткоин после серии драматических падений вернулся к стабильному росту курса. Криптовалюта поднялась в цене выше 40 тыс. долларов за монету после того, как основатель Tesla Илон Маск разъяснил позицию компании по вопросу оплаты в биткоинах.

Маск в обсуждениях под одним из постов в Twitter поставил условие, при котором Tesla вновь запустит продажи авто за биткоин. Этим условием оказался переход около 50% майнеров биткоина на возобновляемые источники электроэнергии.

"Когда появится подтверждение разумного (около 50%) использования чистой энергии майнерами с положительной тенденцией на будущее, Tesla возобновит работу с биткоинами", - написал Маск.

Пост Илона Маска

При этом, по данным Центра альтернативных финансов Кембриджского университета (CCAF), около 40% майнеров уже используют исключительно зеленую энергию. Соответственно, для возобновления приема оплаты Tesla за биткоины осталось перевести еще 10% майнеров на эко-электроэнергию.

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В итоге утром 15 июня биткоин торговался по 40,4 тыc. долларов. При этом в течение суток курс кратковременно поднимался выше 41 тыс. долларов. Суточный рост в целом составил почти 3%. Капитализация главной криптовалюты, по данным CoinDesk, выросла до 756 млрд долларов.

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Курс биткоина 15 июня

Напомним, биткоин начал сильно дешеветь во второй половине мая. В целом за месяц биткоин упал на 37%. Изначально причиной падения курса стал именно отказ Tesla от использования биткоина в качестве платежного средства из-за экологических рисков.

Позже новостной фон остался неблагоприятным для криптовалюты. В частности, Китай призвал к жесткому регулированию майнинга и криптотрейдинга. Это привело к оттоку майнеров из Китая и снижению хешрейта сети биткоина, а следовательно и падению курса.

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