Маск одним словом снова обвалил курс биткоина

Фото: Reuters

Курс биткоина, стоимость которого и так за прошлую неделю снизилась на 16%, вечером в воскресенье, 16 мая обвалился еще больше, опустившись ниже 44 тыс. долларов за единицу, но затем немного вырос – до 44,5 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные ресурса CoinDesk.

А произошло такое обрушение, судя по всему, из-за короткого комментария основателя SpaceX и Tesla, которым он допустил возможность полного избавления компании по производству электромобилей от биткоина на фоне критики своих заявлений.

Реклама



Так, один из пользователей Twitter предположил, что в следующем квартале владельцев биткоина может ждать неприятный сюрприз, если Tesla объявит о продаже всех остававшихся у нее монет, "учитывая, сколько ненависти выливается на Маска". "Действительно", - ответил на этот пост Маск.





После всего одного слова Маска криптовалюта подешевела на более чем на 2 500 долларов.

Напомним, Tesla инвестировала в биткоин $1,5 млрд в начале года и зафиксировала часть прибыли в первом квартале, но на этой неделе Маск сообщил, что компания перестает принимать оплату в биткоине из-за опасений в отношении экологичности добычи криптовалюты.

После этого за прошедшую неделю стоимость биткоина значительно снизилась и до последнего момента торговалась на уровне 49,3 тыс. долларов.