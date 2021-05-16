Курс биткоина рухнул. Инвесторы начали массированную скупку криптовалюты

Курс биткоина снизился после заявления Илона Маска, фото: REUTERS/Dado Ruvic

За прошедшую неделю стоимость биткоина значительно снизилась – на 16%. Пока главная криптовалюта торгуется на уровне $49,3 тыс.

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На фоне снижения цены скупку Bitcoin продолжила компания, предоставляющая бизнес-аналитику, MicroStrategy, пишет BTC Direct.

В общей сложности у компании сейчас 91 750 биткоинов, средняя цена покупки составляет 24 403 доллара (20 152 евро) за коин. MicroStrategy – одна из первых компаний, которая начала покупать Bitcoin с инвестиционной целью.

Как пишут эксперты, MicroStrategy не нужно опасаться, что она понесет много убытков, ведь компания инвестировала в криптовалюту 1,8 миллиарда евро. Сейчас их цена – 3,8 миллиарда евро, что выше более чем вдвое.

После того, как бизнесмен Илон Маск заявил, что Bitcoin вредит окружающей среде, он обрушил курс на 17%.

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Напомним, ранее наши эксперты объясняли, почему курс биткоина не может преодолеть отметку в 60 000 долларов и что с ним будет дальше.

Также недавно сайту "Сегодня" эксперт рассказал, что теперь главная криптовалюта может упасть до 39 тыс. долларов за коин или даже до 34 тыс. долларов. В любом случае, на рынке Bitcoin ожидается высокая волатильность.