Малый бизнес в Украине сможет торговать спиртом собственного производства

Для небольших предприятий предложили установить лимиты. За их превышение бизнесменам будут грозить штрафы

Дерегуляция рынка спирта продолжается / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

После того как спиртовая отрасль в Украине перестала быть только государственной, у Кабинета министров появился план дерегулировать производство и оборот спирта для малых предпринимателей. Предполагается, что малый бизнес получит право продавать дистилляты собственного производства в объеме до 10 тыс. декалитров в год.

Такую инициативу одобрили на заседании правительства, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Торговля крупными партиями спирта будет разрешаться на основании лицензии на оптовую торговлю алкогольными напитками. Стоимость такого документа – 30 тыс. гривен. Розничная торговля спиртом, соответственно, будет разрешена тем, кто оформил лицензию на розничную торговлю алкогольными напитками.

За превышение разрешенного объема продаж предусматривается штраф – 200% стоимости реализованной партии товара, но не меньше 17 тыс. гривен.

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Как известно, в 2020 году в Украине отменили государственную монополию на рынке спирта. Ранее в правительстве подсчитывали, что из-за теневого рынка, который существовал наряду с государственной монополией на производство спирта, ежегодно госбюджет недополучал 8−10 млрд гривен.

В марте 2021 года в Украине выдали первую лицензию на производство спирта частной компании. Его получила компания Nemiroff. Производство запускается на Немировском спиртзаводе, который продали за 55 млн гривен.

Кстати, государственный "Укрспирт" нарастил прибыль на 63%, несмотря на процесс приватизации объектов предприятия.