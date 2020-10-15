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В Украине пустили с молотка первый государственный спиртзавод

15 октября, 11:59

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Немировский спиртзавод купили по цене, которая превышает стартовую

В Украине состоялся первый аукцион по продаже государственного предприятия по производству спирта в частные руки. Речь идет о Немировском спиртзаводе. Его приватизировали за за 55,08 млн гривен. Стартовая цена составляла 49,57 млн гривен.

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Об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины.

Компания-победитель была единственной подавшей заявку на участие в аукционе.

Процесс приватизации Немировского завода будет считаться официально завершенным после подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи и проведения полного расчета.

Ранее также были назначены (но еще не проведены) продажи еще двух государственных объектов спиртовой отрасли:

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Напомним, в Украине отменили государственную монополию на рынке спирта. При этом до июля-2021 в стране нельзя открывать новые спиртзаводы. То есть пока что единственной возможностью стать участником рынка спирта является приобретение объекта спиртовой отрасли.

    А в самом "Укрспирте" недавно подвели итоги работы за первые восемь месяцев 2020 года. При этом президент Владимир Зеленский заявлял, что более половины производства государственного предприятия находится "в тени":

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    приватизация ФГИ спирт Укрспирт спиртзавод

    Источник: Сегодня

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