"Магазины пытались закрыть". Почему в Украине боятся секс-шопов и какие покупатели "самые трудные"

Интервью с владелицей сети интим-бутиков / Фото: Анна Наконечная, Коллаж: Сегодня

Открыть секс-шоп в Украине да еще и в период 2000-х – это вызов для каждого бизнесмена. Но героиня нашего интервью, которая однажды рискнула сделать это, утверждает, что ни разу не пожалела.

"Сегодня" расспросили владелицу самой большой в Украине сети интим-бутиков No Taboo Анжелу Запорожец о главных отличиях интим-бутиков от обычных магазинов и о том, как она поборола страх и стеснения украинцев перед ее бизнесом.

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Открытие секс-шопа в Украине нулевых

Я всегда воплощаю в жизнь то, о чем мечтаю. Меня воспитали бизнесмены, я много лет мечтала иметь свой бизнес, поэтому даже работая в банке, всем об этом говорила.

Все мои коллеги понимали, что в банке я долго не продержусь. Как только я ушла в декрет, я взяла в аренду помещение и решила заниматься бизнесом.

Я не планировала заниматься секс-шопами, у меня вообще не было идей чем заниматься. Глупое решение – не придумав бизнес, взять помещение в аренду, но как получилось. Мне слишком хотелось это сделать.

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Витрина No Taboo / Фото: Анна Наконечная

"Невозможно купить людей за деньги"

Самое сложное – это научиться управлять растущей компанией, когда у тебя в подчинении все больше и больше людей, и при этом не терять сервис в каждом новом магазине.

Приходится больше времени тратить на обучение и контроль сотрудников.

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"Невозможно купить людей за деньги и думать, что они тебе все сами построят. Помимо этого, на каждом новом этапе расширения бизнеса ты вынужден учиться перестраиваться. В чем-то, учиться с нуля – это все большой вызов", – говорит Анжела Запорожец.

В магазины боялись заходить

Не могу сказать, что секс-шопы 17 лет назад приняли на ура. В них боялись зайти, их осуждали, пытались их закрыть, кричали: они оскверняют наш район!

Но сейчас все очень изменилось, несколько поколений выросло на интернете, люди стали более образованными. Более внимательно относятся к своей жизни, здоровью и интимному в том числе.

Отношение украинцев менялось и формировалось из года в год, и вместе со всеми менялась и я и менялся подход в бизнесе. Поэтому сейчас нет проблем для людей даже в торговом центре зайти в секс-шоп, который расположен напротив кассовых зон.

Сколько стоит франшиза No Taboo

Сейчас франшиза No Taboo вынуждена подорожать, так как подорожали товары и материалы. На данный момент наша франшиза стоит 30 000 долларов.

Мы уже подготовили и анонсировали новую франшизу, которая из-за не очень дорогого товарного знака и не самого известного имени брендов значительно дешевле и ее формат более молодежный, нацеленный на более бюджетного клиента, ее фишка – самые низкие цены в Украине.

Мы пришли к франшизе, потому что у меня была мечта, чтобы люди получали сервис No Taboo в каждом городе. И я понимала, что если это делать самостоятельно, то скорость развития сети будет медленной. А я хочу, чтобы все было готово "на завтра".

Секс-шоп No Taboo изнутри / Фото: Анна Наконечная, Коллаж: Сегодня

Чем секс-шоп отличается от других магазинов

Как это ни парадоксально звучит, но секс-шопы No Taboo ничем не отличаются от любого другого магазина, даже в сегменте средний плюс.

Ничем не отличаются, кроме одного – наших ожиданий. Если мы стесняемся этих магазинов, то мы не заходим в них.

Если мы в своей жизни ничего не стесняемся, у нас нет табу про секс, то и отличия в магазинах у нас нет.

Я мечтала отличаться

С самого начала я поняла важную вещь – если я буду смотреть на конкурентов или коллег, чтобы вычислить чего у них нет и сделать это своей фишкой в развитии, то я заторможу весь процесс лет на 10 или просто потеряю себя.

"У меня один единственный верный подход, которым я пользуюсь с самого начала бизнеса – нужно быть собой: сумасшедшей, верящей в людей, мечтающей, что все получится, верящей в то, что я дождусь, что люди созреют, поймут и оценят", – говорит владелица сети.

Если ты решила, что ты это ты, то всегда найдется тот, кто это оценит. Главное – чтобы у тебя хватило сил не меняться и не подстраиваться под общие запросы или общий привычный концепт или требования.

Мы поставили для себя задачу – остаться собой. Конечно, мы очень много работаем над сервисом, и то что нас отличает от других на сто процентов, это большая любовь к нашим клиентам, и эта любовь чувствуется.

"Так как мы называемся "клуб любителей секса", каждый, кто к нам приходит, становиться участником клуба, такое себе комьюнити. Клуб людей, которые не стесняются получать удовольствие. Это как семья, а в семье всегда любовь и люди это чувствуют", – рассказывает Анжела.

Главные правила успешного руководителя

Выдуманное мною главное правило – это любить своих людей и переживать за них. Мне не плевать, кто как живет из моей команды, мне важно, чтобы на работу приходили зажженные люди, не обремененные нерешенными проблемами, которые в рабочее время их отвлекают.

Мы как с клиентами, так и в компании являемся большой семьей, и это плохая динамика, если в семье на тебя наплевать или ты чувствуешь себя ненужным.

Поэтому я надеюсь, что всем, кто когда-либо работал в компании, будет приятно вспомнить это время, потому что руководителю было не наплевать на них. Я ближе к психотипу руководителя IKEA, у которого был очень дружелюбный подход к сотрудникам.

Нужен эффектный пиар

Я сразу как аналитик анализировала, почему не получаются большие продажи. Почему люди покупают только таблетку на вечер, чтобы управлять эрекцией. И не интересуются партнером.

"Я сразу вычислила, что для хорошей продажи мне нужно провести клиенту 40-ка минутный ликбез. Не экскурсию по секс-шопу, а объяснять, зачем партнерше тот или иной девайс или аксессуар, как это сделает ее счастливее, как это упростит его жизнь."

Нам было очень сложно работать с возрастной аудиторией, но это мой крест, иначе продаж не было бы. Но со временем мы поняли, что это надо делать легче, красивее и четче. Поэтому мы включили эффектный PR через просвещение населения.

Для нас это не просто нужно, нам это выгодно, так как поднимаются продажи. Также мы питаем надежды, что люди, которые получили сейчас общение в Nо Taboo, стали лучше относиться к своей сексуальной жизни.

Мы очень активно работаем с возражениями, смягчаем это состояние стыда и неуверенности, и популяризируем половое воспитание для подростков и для взрослых людей.

Секс-шопы No Taboo дают половое воспитание для взрослых и инициируют половое воспитание для детей, делая акцент на его важности в жизни каждого человека. Поэтому эту пользу для общества не сотрёшь из истории, мы это предвкушаем и чувствуем.

Один из бутиков No Taboo / Фото: Анна Наконечная

Продажи растут во время кризиса

Это связано не с активностью покупателя в кризис, а с тем, что компания, которая в кризис теряет стремительно обороты, чтобы выжить, вынуждена расширить свое влияние и увеличить количество точек.

Например, в каждом магазине обороты упали в 2 раза, при этом расходы остались на том же уровне. Компании необходимо находить способы вернуть обороты и в кризис это возможно только путем расширения.

Каждая из новых точек будет тоже недостаточно торговать, но в целом, увеличившись в 2 раза мы продадим столько же, как в прошлом году.

Не у всех есть такие ресурсы, иначе это бы спасало всех. И в каждый кризис, каждый бизнес расширялся бы, чтобы спастись. У нас получается это, потому что мы дружим, не ругаемся и не воюем с конкурентами.

Поскольку, к сожалению, каждые 5 лет у нас в Украине что-то происходит, каждые 5 лет я убеждаюсь, что в бизнесе есть друзья и партнеры, на которых можно опереться. Но все это наработано годами трудоемких рабочих процессов.

"Такого я нигде не встречал"

Я стремлюсь сделать такой сервис, который не забывается никогда, о котором бы люди говорили – "вау, я такого нигде не встречал". Клиенты должны отчетливо чувствовать то, что им дают то, что они больше нигде не получат.

В целом мы уже на пути, но я всегда себя критикую и мне кажется, что в этом направлении работы непочатый край. Еще мечта – быть в каждом городе Украины, еще мечта – чтобы еще несколько поколений знали No Taboo.

Потому что мы не несем ничего плохого, мы несем только светлое – счастье, удовольствие, веру в партнера и борьбу за семейные ценности, так как учим партнеров разговаривать друг с другом на самые пикантные темы.

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