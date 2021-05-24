Немедленно отказаться от ее электроэнергии: Ляшко требует наказать Беларусь не только закрытием авиасообщение

Киев должен не просто ввести санкции, но и отказаться от электроэнергии из Беларуси, говорит политик

Олег Ляшко / Фото: Facebook

После инцидента с принудительной посадкой в Минске авиалайнера Ryanair, выполнявшего рейс Афины – Вильнюс, и задержания белорусскими силовиками Романа Протасевича, главного редактора оппозиционого Telegram-канала NEXTA , в отношении Беларуси нужно принять максимально жесткие санкции за воздушный терроризм и политические репрессии.

Об этом лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил в видео на своей странице в Facebook.

По его словам, Украина тоже должна приобщиться к санкциям. И не просто запретить авиасообщение с Беларусью, но и немедленно отказаться от белорусской/российской электроэнергии, производимой на БелАЭС, построенной на деньги россиян.

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Видео: Facebook

Напомним, Ляшко неоднократно выступал за прекращение импорта белорусской электроэнергии, заявляя, что отечественные электростанции способны полностью обеспечить потребности украинцев и бизнеса.

Также сообщалось, что Ляшко заявил: импорт электроэнергии толкает Украину в политическую зависимость от Кремля, ведь для России энергетика – это политический вопрос.