Лучшая монета года: в НБУ назвали победителей (фото)

Лидеров конкурса определили в двух номинациях. Один из наборов полностью состоит из квадратных монет

Монеты-победители конкурса (справа) / Фото: НБУ

Победителями конкурса "Лучшая монета года Украины" за 2020 год вновь стали, как и в прошлом году, две памятные монеты – набор "Энеида" и "Передовая". Они заняли первые места в номинациях "Лучшая монета года" и "Лучшее раскрытие темы" соответственно, сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Лучшая монета года – "Энеида"

Набор памятных монет "Энеида"

Это набор из девяти памятных монет из серебра. Номинал каждой – 10 гривен. Они были введены в обращение 22 декабря 2020 года, а первый аукцион состоялся 14 января 2021 года. Монеты продавались в футляре из флока и в сувенирной упаковке.

Набор посвящен поэме "Энеида" украинского писателя Ивана Котляревского, который этим произведением заложил новую украинскую литературу.

Авторы эскизов монет – художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Скульпторы – Анатолий Демьяненко, Роман Чайковский, Владимир Атаманчук. Программное моделирование – Виталий Андриянов.

Лучшее раскрытие темы – "Передовая"

Монета "Передовая"

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Эта памятная монета из нейзильбера номиналом 5 гривен. Она посвящена украинским военным и медикам, в обращение введена 13 октября 2020 года, в День защитника Украины.

"Во время пандемии, в условиях борьбы Украины за территориальную целостность страны у каждого своя передовая и своя линия фронта, и только прилагая совместные усилия, можно победить", – объясняли тему этой монеты в Минобороны.

Авторы эскизов монеты – Никита Титов (автор идеи), Святослав Иваненко. Скульптор – Святослав Иваненко. Программное моделирование – Юрий Лукьянов.

В состав комиссии, которая выбирала победителей, входили специалисты НБУ, Национальной академии наук, национальных музеев, а также эксперты по изобразительному искусству и нумизматике. Голосование было тайным.

Напомним, в июне 2021 года НБУ вводит в обращение сразу четыре памятные монеты разного номинала, посвященные выдающимся личностям и народному искусству нашей страны.

А о том, какие монеты прошлых лет могут обогатить украинцев, узнавайте из сюжета "Сегодня":