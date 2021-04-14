Локдаун рынкам не указ: торговцы научились работать даже во время жесткого карантина

То, что Украина оказалась среди первых в мире по смертности от коронавируса, не останавливает ловких предпринимателей. Бизнесмены ищут и находят все новые способы обойти карантин. Например, в Сумах закрыт рынок, но продавцы не стесняются и торгуют рядом с ним прямо из багажников авто.

Житель Сум Алексей Плаксиенко показал "Сегодня", как багажник автомобиля превратили в палатку. Торгуют спортивными костюмами.

Видео: Сегодня

Легальные ряды с непродовольственными товарами на центральном рынке в Сумах закрыты уже три недели. Но торговля все равно идет полным ходом. Киоск с чемоданами и сумками закрывается прямо перед нашей съемочной группой.

Уже через несколько шагов корреспондентам везет – продавщица одежды торгует из багажника авто. Правда уверяет, что на самом деле не работает – мол, это онлайн-заказы, которые придут забирать заказчики. И все равно женщина поспешно убирает развешенный товар и закрывает багажник.

Совсем недалеко от продавцов – наряд полиции, который и должен следить за соблюдением карантинных мер. Пока они опрашивают предпринимательницу, вокруг съемочной группы собирается толпа. Торговцы возмущены – говорят, что не могут прекратить работу даже на время локдауна, ведь им нужно кормить семьи. А кроме того – оплачивать налоги и аренду помещений, которыми они даже не могу воспользоваться. Таких на местном рынке – более тысячи.

"Просим власть хотя бы сделать выдачу товара на месте. Мы готовы заклеить рабочее место, даже не допускать покупателя на торговую точку", – говорит предпринимательница Лариса Гончарова.

Свои предложения торговцы с вещевого рынка подали городской власти.

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Пока их рассматривают, полиция продолжает штрафовать торговцев за нарушение карантинных ограничений. За три недели составили 20 протоколов – на общую сумму более 100 тыс. гривен.

Но продавщицу, которая торговала с багажника, не оштрафовали. К моменту, когда подошли полицейские, она уже закрыла багажник. Правоохранители ограничились предупреждением.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, на чем украинцы экономят в локдаун.