На чем украинцы экономят в локдаун

Эпидемия коронавируса, которой не видно конца и края, заставляет украинцев все туже затягивать пояса. Доходы падают, поэтому, чтобы выжить, в семейном бюджете под нож идут многие статьи расходов. Прежде всего те, без которых можно обойтись. Сайт "Сегодня" разобрался, в чем себе стали отказывать украинские семьи.

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Доходы почти не растут

Из-за спада в экономике доходы украинцев фактически стоят на месте. По последним данным Госслужбы статистики, номинальные зарплаты с начала года выросли на 212 грн (+1,7%) или до 12549 грн. А реальные зарплаты, учитывающие инфляцию, увеличились всего на 0,7% (86 грн). Но все равно это ниже, чем было в декабре 2020 года: тогда средний по стране заработок был 14179 грн. Сейчас зарплаты серьезно упали.

Но, напомним: средняя зарплата по стране не в полной мере отражает реальную ситуацию. Статистика не учитывает примерно 25% работников – тех, кто работает в мини-структурах с численностью до 10 тыс. чел., а также частных предпринимателей. Плюс еще порядка миллиона безработных. Поэтому необходимость сокращать расходы, чтобы как-то свести концы с концами, объективна.

Не отдыхают и меньше едят

По данным Research & Branding Group – компании в области исследований рынка и рекламной деятельности, в марте 2021 года самый большой процент респондентов теперь экономит на отдыхе – таких более половины (см. инфографику).

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Также 50% украинцев стали меньше покупать одежду и обувь, 44% экономят на еде, 41% – на развлечениях. Намного меньшему числу людей удается сэкономить на лечении и покупке крупной бытовой техники – холодильниках, стиральных машинах и так далее. Еще один способ сберечь деньги – коммунальные расходы. Имеется в виду, что за них люди все же платят), но при этом стараются меньше использовать воды, прежде всего горячей, электроэнергии и газа. Таких, по данным исследований, 28% респондентов. Совсем небольшой процент сократил расходы на транспорт и связь – соответственно 18% и 14%.

Люди стали отказываться от предметов роскоши – об этом сообщили 23% опрошенных. Но нашлись 5%, которые по-прежнему ни в чем себе не отказывают. То ли доходы у них высокие, то ли потребности скромные.

Как карантин повлиял на потребительские настроения

Альтернативные исследования аудиторской и консалтинговой компании "Делойт" в Украине дали схожие результаты, но есть и отличия. Так аналитики компании отмечают, что за время эпидемии 60% украинцев стали экономить на покупке косметики, 61% – на одежде и обуви 62% – на промтоварах повседневного спроса (бытовая химия, трусы-носки, предметы гигиены). А вот затраты на лекарства стали больше у 31% респондентов.

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Расходы на питание снизились у 66% опрошенных, но не за счет того, что они стали хуже питаться, а в связи со снижением расходов на алкоголь, который статистика относит к пищевым продуктам. Также 64% респондентов стали меньше посещать бары и рестораны, даже когда эти заведения работали. Но в остальном, на еде люди не экономят.

Новая тенденция жизни в условиях эпидемии – украинцы все больше покупают онлайн, с доставкой товаров на дом. Таких сейчас 57% среди респондентов, из них 39% стали ходить в офлайн-магазины реже, а 18% покупают только по интернету. В основном это люди в возрасте 18-29 лет. А вот возраст 45+ предпочитает традиционные способы покупок. При этом 40% респондентов говорят, что не чувствуют себя в безопасности, находясь в супермаркетах и торговых центрах.

Интересно, что "вживую" люди предпочитают покупать еду (59%), спиртное (57%), лекарства (52%), а по интернету – косметику и парфюмерию (18%), бытовую технику и электронику (17%), детские товары и игрушки (16%).

Эксперты: на еде украинец экономить не будет

Экономисты Александр Охрименко (Украинский аналитический центр) и Олег Пендзин (Экономический дискуссионный клуб) согласны с тем, что украинцы теперь вынуждены экономить на всем. Кроме еды.

"Отказ от отдыха и развлечений вызван тремя причинами: нехватка средств, карантинные ограничения и опасение заболеть коронавирусом, – говорит Александр Охрименко. – Вероятно, отсутствие длительных поездок вызвало и экономию транспортных расходов. Но скорее всего, эта экономия связана с переходом на удаленную работу, потерей работы. Падение спроса на крупные покупки объяснимо тем, что люди начали копить сбережения на случай лечения от коронавируса. А вот снижение расходов на еду мне трудно объяснить, возможно, ассортимент продуктов стал более бюджетным. Либо люди перестали делать запасы, как было год назад, во время прошлого локдауна".

Олег Пендзин также говорит, что на еде украинец экономить не будет.

"У нас сейчас средняя семья тратит на продукты до 60% доходов и эта цифра практически стабильна из года в год. Первое от чего отказываются при падении доходов – это путешествия, развлечения, покупки нового телевизора-холодильника, если старый работоспособен. То же касается и покупки новой одежды и обуви. Также многие действительно стали экономить на коммуналке – это вода, газ, электроэнергия. Люди отказываются от косметических операций, протезирования зубов, это главная статья экономии расходов на медицине".

Чего ждать в этом году

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Эксперты прогнозируют, что локдаун у нас надолго, а стремление украинцев к экономии расходов усилится. Но, по мнению Александра Охрименко, как только ограничения отменят, сразу вырастут расходы населения на развлечения и отдых.

Олега Пендзин, наоборот, говорит, что и после отмены локдауна основная масса украинцев не станет больше путешествовать, покупать новые вещи и развлекаться. У них для этого просто не будет средств. Могут вырасти расходы на транспорт, так как увеличится количество поездок по Украине – к родным, на дачи, на бюджетный отдых.

Власти заявили о готовности помочь материально тем, кто больше всего пострадал из-за локдауна. Подробнее смотрите в сюжете.

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