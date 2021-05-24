Летим за дынями или на пляж? МАУ открыли три новых направления в экзотические страны

МАУ открывает новые рейсы из Киева и отменяет плату за изменение даты вылета / Фото: Depositphotos
Крупнейший национальный перевозчик – Международные авиалинии Украины – за последние несколько дней анонсировал сразу три направления авиарейсов в отдаленные уголки мира: Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан и Грецию.
Об этом авиакомпания пишет в своем Telegram-канале.
Так, спустя месяц можно улететь в Рас-эль-Хайм, эмират на севере ОАЭ, где имеются десятки километров пляжей на берегах Аравийского полуострова, мировые бренды отелей, мангровые леса, жемчужные фермы, пустыни, горы и самый длинный зиплайн в мире (спуск с использованием силы гравитации по стальному тросу с отрывом от земли. – Ред.).
Полеты будут осуществляться с 24 июня по понедельникам и четвергам изо всех крупных городов Украины. Стоимость билета – от 3812 грн. Для въезда в страну нужен отрицательный ПЦР-тест и страховка, покрывающая лечение ковида.
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С 18 июня стартуют авиарейсы в Грецию. Стоимость билета – от 2396 грн. Для въезда также необходим отрицательный ПЦР-тест и медицинская страховка, покрывающая лечение COVID-19.
С 30 мая можно отправиться в Ташкент, столицу Узбекистана, известного самыми вкусными в мире дынями, национальным блюдом, которое включено в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Стоимость билета – от 6611 грн.
Для въезда в Узбекистан необходимо заранее распечатать и заполнить специальную форму Acknowledgement, в которой указать персональные данные, место пребывания в Узбекистане в течение 14 дней и взять на себя обязательство соблюдать ограничительный и санитарно-противоэпидемический режима. В случае нарушения грозит головная ответственность.
Напомним, МАУ рассматривают возможность возобновить полеты из Киева в Тель-Авив с 24 мая.
Также напомним, 20 мая авиалайнер МАУ совершил аварийную посадку в Одессе:
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