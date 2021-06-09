Квартиры хотят обложить новыми налогами: кого заставят платить

Кабинет министров в начале июня подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает новые правила налогообложения для многих видов бизнеса, а также для физических лиц. В частности, новые налоги планируют ввести для тех, кто собирается покупать или продавать недвижимость.

Главная цель введения новых налогов – увеличить поступления в госбюджет. Законопроект №5600 от 2 июня называется "О внесении изменений в Налоговый Кодекс и некоторые законодательные акты для обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

Сайт "Сегодня" разбирался, какие операции предполагается обложить налогами и как это отразится на стоимости жилья.

НДС на новостройки

На сегодняшний день операции по продаже жилья в строящихся домах частным инвесторам освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС). Это закреплено в ст. 197 Налогового кодекса, где содержится перечень всех товаров и услуг, на которые не начисляется НДС. Однако кабминовский законопроект предлагает изъять эту норму. То есть покупателям помимо стоимости жилья, выставленной застройщиком, придется платить дополнительно 20% НДС. Как сейчас мы платим за любые покупки в магазинах.

Без НДС будут продаваться только квартиры в домах, которые строятся за бюджетные деньги (полностью или частично) и которые строятся по программам доступного жилья (компенсация стоимости жилья или процентов по ипотеке за бюджетный счет). Также по-прежнему не будет начисляться налог на квартиры в домах после реконструкции или капремонта. Все остальные квартиры в новостройках будут облагаться 20%-ным налогом.

Эксперты: налог справедливый, но цены взлетят

Экономический эксперт Борис Кушнирук считает справедливым введение НДС на продажу нового жилья.

"Я сторонник введения НДС на недвижимость. НДС – это основной налог в экономике. И какая польза государству от развития рынка строительства, если не платится НДС? Ведь если человек строит дом сам, он покупает стройматериалы и платит за них НДС. Почему же тогда те, кто покупает квартиры в строящихся домах, не должны платить НДС? Можно дать покупателям этого жилья послабления по уплате налога на доходы физлиц, но НДС они должны платить. Этот налог должен быть сразу в цене", – говорит Борис Кушнирук.

Между тем, очевидно, что новый 20%-ный налог приведет к удорожанию квадратных метров на первичном рынке.

"Естественно, застройщики вряд ли оптимистично воспримут повышение налогов. Ведь они не "спонсоры", не "меценаты", им придется автоматически изменить свою ценовую политику. Если предложенные изменения заработают, то велика вероятность, что к этому моменту застройщики будут вынуждены повысить цены на 20%. Плюс могут вырасти издержки в себестоимости строительства", – говорит президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита.

По его словам, даже для тех, кто вкладывает деньги в недвижимость на старте строительства (инвестирует), цены вырастут. Сейчас стоимость на этапе котлована лишь на 5-10% выше себестоимости строительства, а с новыми налогами, вполне вероятно, стартовые цены увеличатся минимум на 3-5%, считает Юрий Пита.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Но подорожание – это не единственная возможная проблема. Другим возможным последствием может стать снижение спроса на дорогое жилье. А если станет меньше инвесторов, у строительных компаний может попросту не хватить денег, чтобы достроить начатые дома. Таким образом, список проблемных строек, который сейчас в масштабах Киева приближается к 200 объектов, может пополниться новыми адресами.

НДФЛ на третью продажу любой недвижимости

Сегодня, если какая-то семья решит продать свою квартиру, в которой прожила более трех лет, чтобы купить, например, более просторную – с этой продажи не нужно будет платить налог на доходы физических лиц. То же самое касается продажи комнаты в квартире, дома или дачи, участка земли – в общем, любого объекта недвижимости не коммерческого использования.

Если же человек купил квартиру или дом, а меньше чем через год или даже через два снова продал – придется уплатить с такой сделки 5% налога на доходы физлиц (НДФЛ). Такой же налог придется платить, если решил в течение одного года продать, скажем, сразу квартиру и дачу. Вторая продажа объекта недвижимости и все последующие будут облагаться НДФЛ в размере 5%.

Законопроект, предложенный Кабмином, предлагает ввести еще более жесткие нормы: третья продажа недвижимости в течение года и все последующие должны облагаться налогом в размере 18%. Причем это касается не только готовых квартир и домов, но и всех объектов незавершенного строительства.

Инвестировать в недвижимость станет не так выгодно, как раньше

Очевидно, что эта норма направлена против "спекулянтов" или инвесторов. Которые вкладывают деньги на старте строительства, чтобы к его окончанию продать готовый объект дороже и на этом заработать. С одной стороны, инвесторы часто лишают настоящих покупателей возможности купить привлекательные объекты (ликвидные) напрямую у застройщиков. Например, в Киеве однокомнатные квартиры с удачной планировкой и балконом обычно оказываются раскуплены уже в первые дни продаж. Вам могут их разве что "переуступить" – естественно, уже дороже.

Но, с другой стороны, часто именно деньги таких инвесторов позволяют застройщикам вести строительные работы, когда другие покупатели еще осторожничают.

"На сегодняшний день количество инвестиционных продаж на первичном рынке, по разным оценкам, достигает 50-55%. При этом около 60% таких инвесторов являются раньте, которые покупают не одну-две квартиры, а от пяти и выше. Их политика понятна: купить по наиболее выгодным ценам на котловане и продать на завершающем этапе строительства, когда риски недостроя минимальны, но при этом объект еще не введен в эксплуатацию. Разница цен на старте и на стадии ввода объекта в эксплуатацию может достигать в среднем 35-40%, а есть объекты, в которых цена увеличивается на 40-50% и выше. И, например, продав вторую квартиру по "вменяемой" ставке (5% НДФЛ + 1,5% военного сбора), они должны будут уже третью квартиру продавать по цене, учитывающей 18% НДФЛ и военный сбор. Естественно для инвестора есть несколько вариантов: либо завышать цену, чтобы не потерять ожидаемую прибыль, либо сократить количество операций, либо или же сократить свои "аппетиты" в вопросе дохода, или же покинуть этот инвестиционный рынок", – прогнозирует Юрий Пита.

Он допускает, что со вступлением в силу новых налоговых условий динамика продаж у застройщиков может значительно снизиться.

"Пока еще не совсем ясно, "выживет" ли в таких условиях рассрочка от застройщика. Но то, что сократится количество сделок, которые заключаются с помощью такого механизма покупки жилья, – это очевидно", – говорит Юрий Пита.

Рост цен затронет и вторичный рынок жилья.

"По моему мнению, тем продавцам, кто пытается заработать на недвижимости, приобретая объекты недвижимости и впоследствии продавая их дороже, тоже придется несладко. Сейчас доля таких продавцов на вторичном рынке жилья составляет около 25-30%. При этом на малогабаритном жилье старой застройки вряд ли удастся заработать больше даже при повышенном спросе на такие квартиры. Скорее всего, часть инвесторов переориентируются на более дорогой сегмент жилья. В любом случае цены на вторичном рынке подтянутся под первичный, ценового дисбаланса уж точно не будет. Можно говорить, что при росте стоимости квартир на первичном рынка на 20% стоимость объектов на вторичном рынке может увеличиться, в зависимости от самого объекта, как минимум на 10-15%", – прогнозирует Юрий Пита.

Когда введут новые налоги

В законопроекте №5600 записано, что он должен вступить в силу с 1 июля 2021 года. Это значит, что большинство налоговых изменений, предусмотренных этим законопроектом, также должны будут вступить в силу сразу (кроме исключений, которые оговорены отдельно).

Между тем Налоговый кодекс запрещает менять налоговые правила быстро.

"Согласно нормам Налогового кодекса, все новые налоги должны вводиться со следующего года при условии, что они были приняты и обнародованы до 1 июля текущего года", – говорит Борис Кушнирук.

Однако этой нормой часто пренебрегают.

После введения новых налогов украинцам придется вновь переключать свое внимание на малогабаритные квартиры. Например, на такие: