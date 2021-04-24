Квартиры на вторичке дорожают быстрее новостроек – тенденции карантинного рынка

Сегодня однокомнатную квартиру в спальном районе дешевле 45 тысяч долларов сложно купить, хотя полтора года назад была на треть дешевле

В Украине дорожает жилье. В течение года оно выросло в цене более, чем на 10 процентов. Самые дорогие – дома на вторичном рынке. Они популярнее тех, что в новостройках, говорится в сюжете "Сегодня".

Начиная с первого локдауна очень сильно подросли цены, об этом свидетельствуют данные Госкомстата за последний год. Сколько стоит квартира в каком регионе:

Самый дорогой Киев – $ 54 600 за однокомнатную квартиру.

Во Львове – $ 38 700.

В Одессе – $ 32700.

В Днепре – $ 26600.

В Харькове – $ 25400.

Больше всего выросли цены на вторичном рынке недвижимости – почти на 12,5%. Однокомнатную в спальном районе Киева полтора года назад можно было приобрести за 30 000 долларов, сегодня – 45.

Из-за коронакризиса люди стали чаще брать квартиры в построенных домах. Меньше риска и быстрее.

"Потому что вторичный рынок он уже с документами, новостройки – нужно ждать. Были сделки, которые происходили в начале пандемии и люди ждали документы по 3 месяца, по полгода, а некоторые даже больше года. Потому что из-за карантина нельзя было провести весь процесс получения правоустанавливающего документа", – говорят специалисты.

Спрос и подтолкнул цены на "вторичке" вверх. но и новостройки прибавили в стоимости почти 10 процентов .

"Многие инвестируют в строительство, чтобы потом заработать на росте цены. Покупают не одну квартиру для жизни, а покупают 5 квартир, 20 квартир. Для того, чтобы перепродать, чтобы отремонтировать-продать, для того, чтобы сдавать в аренду. Они "накрутили" немножко цены на первичную недвижимость", – отмечают специалисты.

А вот расценки на аренду жилья почти не изменились. Прошлой весной "просели" из-за коронавируса. Некоторые владельцы даже соглашались на скидки для съемщиков на время локдауна. Но за год стоимость аренды вернулась на тот же уровень, как и было до пандемии.

Корреспондент "Сегодня" Анна Безуглая