Курс на 10 млрд долларов. Производитель искусственного мяса задумал амбициозный выход на биржу

Производитель заменителя мяса из растительного сырья Impossible Foods решила выйти на биржу. Компания может получить оценку в 10 млрд долларов. И это при том, что по итогам раунда финансирования в марте 2020 года компанию оценивали лишь в 4 млрд долларов.

Такие данные предоставили источники Reuters на рынке. Ранее акции конкурента Impossible Foods – Beyond Meat – взлетели на 439% по сравнению с ценой на IPO в мае 2019 года.

По из данные, Impossible Foods уже изучает возможность публичного листинга в ближайшие 12 месяцев – либо тоже через IPO, либо путем слияния со SPAC. SPAC (special purpose acquisition company) – это компания-пустышка без активов, истории деятельности, бизнес-плана. Она создается специально для слияния с другой компанией, которая хочет попасть на биржу, минуя процедуру классического IPO.

Impossible Foods была основана в 2011 году. Она производит гамбургеры и сосиски из растительного мяса и продает их в обычных магазинах. За последний год количество точек, где продается ее продукция, увеличилось до 20 тыс. Ранее купить гамбургеры Impossible Foods можно было только в 150 магазинах.

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Компания также сотрудничает с сетями Burger King и с Walt Disney. В число инвесторов Impossible Foods входят венчурные компании Khosla Ventures и Horizons Ventures, а также знаменитости: теннисистка Серена Уильямс, рэпер Jay-Z и сооснователь Microsoft Билл Гейтс. Всего за проведенные раунды финансирования компания привлекла 1,4 млрд долларов, по данным Crunchbase.

В 2020 году розничные продажи растительной продукции в США достигли 7 млрд долларов – на 27% больше, чем за год до этого.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали об искусственном мясе, которое продается в Украине.

Видео: Сегодня

Кстати, американский миллиардер-филантроп Билл Гейтс предлагает богатым странам уже сейчас переходить на искусственное мясо. По его словам, животноводство вредит экологии, ведь коровы выделяют большое количество метана.