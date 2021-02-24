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Украинцев кормят искусственным мясом: от настоящего его отличает только цена

24 февраля, 14:57

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Заменители мяса становятся все более популярными

Год назад в украинских заведениях общепита и даже продуктовых магазинах появилось искусственное мясо. Делают его преимущественно из бобовых. Замороженные котлеты из такого "мяса" после приготовления едва ли отличимы от натуральных. Выдает только цена – пачка, которая весит 350 граммов, стоит аж 160 гривен.

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Об этом узнала корреспондентка "Сегодня" Юлия Юлина.

Видео: Сегодня

"На вкус, вид и по консистенции почти не отличается от мяса. Например, котлета для бургера... Если не сказать, что это бургер с растительным мясом, почти никто и не догадается", – делится впечатлениями ресторатор Дмитрий Борисов.

Растительная котлета втрое дороже обычной из-за сложности производства. Но, несмотря на высокую цену, растительный фарш из года в год становится все более популярным. Производитель растительного мяса Андрей Черуха в месяц производит уже по 6 тонн такого продукта.

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Кстати, американский миллиардер-филантроп Билл Гейтс предлагает богатым странам уже сейчас переходить на искусственное мясо. По его словам, животноводство вредит экологии, ведь коровы выделяют большое количество метана.

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В мире тем временем уже начали выращивать мясо в пробирках. И оно еще дороже растительного – в США за килограмм просят 2000 гривен. Кроме того, ученые научились "печатать" мясо на 3D-принтере. В Израиле такой продукт будут пробовать уже в 2021 году.

А в США на этом фоне решили запатентовать название "мясо", чтобы те, кто выращивают такой продукт в искусственных условиях, не могли использовать это слово на упаковке.

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Источник: Сегодня

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