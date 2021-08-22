Курс доллара пошел вверх: началось ли осеннее подорожание

Доллар снова подешевел

Август на исходе, а окрепшая гривня не собирается сдавать позиций, как обычно бывает перед осенью: с сентября начинает нарастать деловая активность, прежде всего со стороны импортеров, нуждающихся в больших объемах валюты. Также Украина после 10 сентября обязана рассчитаться по внешним долгам на сумму 2,9 млрд долларов, это около 8% доходов госбюджета.

Напомним: год назад такого огромного погашения долга не было, но уже в середине августа курс доллара "досрочно" пошел вверх и за месяц вырос на 90 копеек, до 28,30 грн/доллар.

Впрочем, в минувшую пятницу доллар таки немного подорожал. Началась ли смена тренда, или это было ситуативное подорожание, выяснила "Сегодня".

Украинцы тем временем продолжают скупать наличную валюту, хотя еще три недели назад ее продавали.

Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

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Что произошло с курсом за неделю

Нацбанк продолжал укреплять гривню, поэтому курс доллара с понедельника пошел вниз как на безналичном, так и на наличном рынке, но не так быстро, как неделю назад. В наличной продаже за понедельник-четверг доллар потерял всего 4 копейки, опустившись до 26,80 грн/доллар, но в пятницу мы увидели рост до 26,81 грн/доллар. Спрэд (разница между курсами покупки и продажи) оставался на месте: 19-20 копеек.

Окончательный средний курс перед выходными – 26,81 грн/доллар в наличной продаже и 26,62 грн/доллар в покупке. Последний раз доллар стоил так дешево 15 марта 2020 года.

Максимальный курс, по которому можно было в минувшую пятницу сдать наличный доллар – 26,76 грн (как и неделю назад), минимальный курс, по которому можно купить наличный доллар – 26,77 грн (как и неделю назад). Отметим, что такой высокий курс покупки наблюдается в обменниках, работающих на скупку валюты. Заявленный низкий курс продажи, как правило, виртуальный, по такой цене в наличии долларов нет. Реальный курс продажи – 26,85 грн/доллар и выше.

Нацбанк всю неделю держал курс почти неизменным – колебания вверх-вниз составили 4 копейки. К пятнице курс дошел до 26,65 грн/доллар (-12 копеек за неделю). На среду, 25 августа (с 21 по 24 в Украине выходные в связи с празднованием 30-летия дня Независимости), Нацбанк установил курс 26,67 грн/доллар.

Анализ ситуации на рынке

Александр Охрименко говорит, что за минувшую неделю ситуация на рынке не поменялась: предложение валюты превышает спрос, импортеры малоактивны, а Кабмин ожидает "подарка" от МВФ в виде 2,7 млрд долларов, которыми собирается рассчитаться с долгами.

"Незначительный рост курса доллара перед выходными ситуативен, тренд пока не поменяется, укрепление гривни может продолжиться до середины сентября", – уверен Александр Охрименко.

С ним согласен и Олег Пендзин.

"Ожидается, что деньги от МВФ, предназначенные для восстановления экономик после коронавируса всех стран-участниц Фонда, поступят на счета Минфина 23 августа, аккурат к празднику, – отметил Олег Пендзин. – Поэтому уже месяц как резко снизился спрос со стороны Минэкономики на заимствования валюты за рубежом. – Если 27 июля было продано ценных бумаг на 3,1 млрд грн, то 3 августа – на 1,9 млрд грн, 10–го – на 2,7 млрд грн, 17-го – всего на 790 млн грн. Но валюты на межбанковском рынке много – ее продают экспортеры, прежде всего аграрии. Нацбанк вынужден выкупать валюту, дабы курс не опустился еще ниже, до 26 грн/доллар. На минувшей неделе НБУ купил в резервы 118 млн долларов".

По мнению Максима Орыщака, неделя с 23 по 29 августа примечательна тем, что она последняя перед началом осени, а значит, возобновлением сезона деловой активности. Население может задействовать валютные накопления при подготовке к холодному времени года, сбору детей в школу и институт. Понимая, что курс более выгодным не становится, так как с начала года гривня укрепилась к доллару на 6% до 26,8 грн, люди будут конвертировать доллары по текущему курсу. Спрос на валюту в такое время ниже, чем предложение.

Чего ожидать на следующей неделе

Олег Пендзин и Александр Охрименко говорят, что наступающая неделя ожидается еще более спокойной, чем уходящая, так будет всего три рабочих дня.

Олег Пендзин уверен, что колебания курса окажутся минимальными.

Александр Охрименко уточнил, почему Нацбанк не препятствует укреплению гривни.

"Регулятор не может выкупать "лишние" доллары без ограничений, ведь он при этом выбрасывает в экономику эмиссионные гривни, что усиливает инфляцию, которая уже превысила 10%, – разъяснил Охрименко. – Ситуация сложная: надо и остановить усиление гривни и не допустить раскрутки инфляции. Это противоположные задачи".

Максим Орыщак, наоборот, опасается спекулятивных колебаний курса, хотя рабочая неделя и короткая.

"Средний курс продажи доллара может стремиться упасть до 26,5 гривен. Однако, такое укрепление несет в себе риски спекулятивных покупок с целью расшатывания рынка", – прогнозирует эксперт.

Продавать или покупать валюту

Александр Охрименко подтвердил свой прогноз.

"В связи с избытком валюты на рынке, можно "верить в гривню" еще и в сентябре, то есть гривневые вклады по-прежнему остаются выгоднее валютных заначек", – говорит жксперт.

Олег Пендзин рекомендует на время праздничной недели не продавать наличную валюту без необходимости, так как курс в обменках будет спекулятивно низким из-за того, что в банках будут выходные.

Максим Орыщак дал более универсальный совет: о необходимости распределять средства в разные инструменты и не стремиться покупать доллары на все свои сбережения.

"Нельзя сказать, что украинская гривня на 100% защищена от девальвации, – говорит Максим Орыщак. – Сейчас, благодаря высоким ценам на мировом товарном рынке, госбюджет стабильно пополняется, гривня крепкая. Однако при изменении динамики цен на экспортируемые товары в перспективе на 2022 год вернутся девальвационные риски. Потому покупать валюту нужно постепенно, распределяя на доллары и евро в соотношении 50/50".

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