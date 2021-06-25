Курс доллара на межбанке: рынок растерялся перед длинными выходными

Спрос на иностранную валюту вырос. В том числе, этому поспособствовали настроения импортеров

Валютному рынку неспокойно / Фото: Сегодня

Доллар 25 июня после роста по официальному курсу находится на межбанке в широком спреде 27,45-27,6 грн. Активная позиция Национального банка (НБУ) накануне показала, что регулятор намерен сдерживать ослабление гривни и ждет возврата торгов в диапазон 27,25-27,5 грн/долл. Однако валютный рынок, скорее всего, войдет в длинные выходные на максимальном значении из этого диапазона – 27,5 грн/долл.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"На рынке наблюдается некоторая растерянность, игроки следят за действиями нерезидентов, которые задают тон торгам. Пауза последних дней привела к ослаблению гривни и подтолкнула спекулянтов к покупкам валюты. Перед выходными часть спекулятивных позиций будет закрыта", – считает эксперт.

Негативом для рынка стала коррекция цен на зерновые на мировых рынках при высоких ценах на нефть и газ.

"Опасаясь роста цен, импортеры стремятся сделать закупки. Таким образом, формируются риски для ослабления экспортной выручки при высоких затратах на импорт", – объяснил Шевчишин.

Курс доллара на межбанке 25 июня / Minfin

Напомним, в правительстве считают, что до 2024 года курс доллара в Украине не превысит отметку в 30 грн: