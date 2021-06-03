Курс доллара на межбанке пошел вверх – почему гривне грозит девальвация

Укрепление украинской национальной валюты может оказаться очень недолгим, считает финансовый аналитик

Доллар будет снова дорожать / Фото: Игорь Тимофеев, Сегодня

Доллар 3 июня после резкого снижения по официальному курсу Нацбанка подрос на межбанке до 27,35 грн. Коррекция курса началась после того, как Нацбанк накануне впервые за два месяца вышел на рынок с интервенциями по покупке валюты и приобрел 20 млн долларов. До конца текущей недели гривня, вероятно, начнет падение к уровню 27,65 грн/долл. Евро может укрепиться до отметки 33,45 грн.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

"Вероятно, текущее укрепление гривни НБУ считает излишним и дает рынку сигнал о смене тренда. Теперь необходимо внимательно отслеживать дальнейшие действия импортеров, которые являются основными покупателями иностранных валюта на межбанке", – объяснил специалист.

Он считает, что если нерезиденты выйдут на межбанк с покупками иностранных валют, гривня может существенно девальвировать.

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Напомним, июнь и июль – традиционно самые благоприятные месяцы для гривни. В это время украинская валюта максимально укрепляется, и многие украинцы стараются пополнять свои долларовые сбережения именно летом. ранее сайт "Сегодня" разобрался, насколько вероятно, что доллар опустится ниже 27 гривен.

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