Купить клубнику авансом. Сколько стоит украинская ягода из теплицы и с грядки?

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Из-за холодной и дождливой весны урожай клубники уменьшился, а цена возросла. На Закарпатье заканчивают собирать тепличную клубнику, а грунтовой до сих пор нет. А вот во Львове торгуют ягодами наперед, чтобы покупатели хоть как-то могли сэкономить. Как это работает и сколько будет стоить полакомиться сочными ягодами?

Об этом в новостях "Сегодня" рассказывает Ани Никогосян.

Агнесса Дмитренко собирает сладкую клубнику сорта "Альба" с усиками: маленькие красные берет, зеленые – оставляет. Каждые два дня она собирает до 250 килограммов крупных и тугих ягод.

Видео: Сегодня

Фермер Александр Бюч говорит, что в этом году не было высокой цены, так как из Польши завозили тепличный товар – назад начинали с 200 грн. Но в отличие от польских, закарпатские ягоды выращенные без химии – говорит фермер. Имеют яркий клубничный вкус и аромат. Поэтому на местном рынке урожай Бючив мгновенно разлетается. Скупают – оптовики, которые везут ягоды по всей Украине.

Клубники в этом году немного. Первые грунтовые ягоды появятся примерно через неделю. Фермеры прогнозируют, что стоить они будут недешево – от 80 до 100 гривен за килограмм.

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Дешевле будут клубника, выращенные Николаем Стецкивым в Гончарах под Львовом, потому что он продает урожай наперед. У него остаток клубники в июне – 0 килограмм, в июле – 0, в августе – 130, сентябре – 80. Молодой фермер делает видеоотчет для тех, кто подписался на ягоды, которые еще созревают.

Идея подписки у Николая появилась, когда хотел расширить свой ягодный бизнес, а средств не хватало. Инвесторы появились благодаря "сарафанному радио" в соцсетях. Он считает, что 60 гривен на июнь и 70 на остальные месяцы – это допустимая стоимость на качественную ягоду с доставкой на дом.

Купить клубнику наперед с доставкой по Львову может каждый желающий. Главное условие – минимум 5 кг. Первый урожай клиенты получат во второй половине мая.

Напомним, сайт "Сегодня" писал, что основной наплыв украинской ягоды ждем с середины мая.