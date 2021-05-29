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Кто потеряет право на субсидию: список категорий

29 мая, 07:02

Ксения Капустинская

В Украине с мая обновились требования к получателям помощи на оплату коммуналки. Проверяют декларации, депозиты, авто и многое другое

При оформлении субсидии учитывают крупные покупки / Фото: Сергей Николаев, Сегодня

В обновленных правилах выдачи субсидий, которые Кабмин изменил "задним числом", с 1 мая, четко прописаны категории населения, которые потеряют право на субсидии. Помощи на оплату коммуналки лишат тех, кто:

Также мы рассказывали, с какой квартирой не дадут субсидию.

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Напомним, усиленные проверки субсидиантов связаны с тем, что в Украине часто оформляют помощь люди, жилищные условия которых отнюдь не подходят под установленные нормы. Они находят лазейки и используют схемы. О том, как оформляют незаконные субсидии, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

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Источник: Сегодня

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