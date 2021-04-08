Кому проще всего найти работу в локдаун: ТОП-3 рабочих специальностей

Представители рабочих профессий в Украине все еще наиболее востребованы на рынке труда. Этому не помешал даже очередной локдаун, который уже объявлен в Киеве с 5 апреля и который угрожает другим регионам из красной зоны.

Рейтинг самых востребованных рабочих профессий для сайта "Сегодня" составили аналитики ресурса "OLX Работа".

Работа водителем. С начала года размещено более 9 тысяч таких вакансий. Средняя зарплата водителя, которую обещают, – 19 тыс. грн. Это на 1 тыс. грн больше, чем предлагали год назад. Причем профессия водителя была наиболее популярной и в период весеннего локдауна в 2020 году. Профессия продавца. Сейчас только на одном сайте по трудоустройству 8,9 тыс. таких предложений. Средняя зарплата, на которую можно рассчитывать, – 9500 грн в месяц. Грузчики. Таких вакансий около 3 тысяч. Работодатели готовы платить за такую работу в среднем 10,2 тыс. гривен. В прошлом году весной эта профессия тоже была в топе востребованных.

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Также аналитики советуют обратить внимание на вакансии курьеров, кассиров, комплектовщиков заказов, операторов call-центра (удаленно).

Кстати, самые высокие зарплаты среди рабочих специальностей предлагают фасадчикам и каменщикам. А меньше всего платят как раз продавцам.

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Иметь работу во время карантина – это только половина удачи. Ведь до работы нужно еще добраться, а во время локдауна это совсем непросто. Как киевляне решали эту проблему в первый день нового локдауна – смотрите в сюжете:

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